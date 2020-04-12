防疫出大招！連鎖SPA館引進次氯酸機　限時「封館」享VIP服務

▲窈窕佳人SPA集團王瑞揚總監（左1）表示，加強防疫工作為首要任務，化危機為轉機，平安度過疫情。（圖／業者提供）

記者黃孟珍／苗栗報導

新冠肺炎（covid-19）疫情持續擴散，各行各業幾乎無一倖免，面對這樣嚴苛的環境，大家只能各出奇招創造商機。窈窕佳人SPA集團王瑞揚總監表示，這種「近距離」的服務業，通常很難保持一定距離；因此特別引進「次氯酸水製造機」加強消毒防疫工作，更推出「封館服務」，讓會員安心享受VIP的專屬服務。

王瑞揚表示，窈窕佳人SPA集團桃竹苗共有12間分店，面對疫情的衝擊，只能在最短的時間內找到最好的防疫方式；為讓大家有更強效安全的消毒方式，特別引進次氯酸水製造機，特別製作高濃度2000PPM次氯酸水，免費分送給大家，讓大家一起來消毒，加強防疫。

▲▼各分店也嚴格執行全員配戴口罩及量體溫，並發送消毒水給需要的民眾。（圖／記者黃孟珍攝）

另外，來店內為避免減少交叉感染機會，特別推出「封館安心服務」，一個時段封館服務1-2位會員，由專屬美容師服務，提升服務品質。更會員更安心放心享受VIP服務；不僅如此，為了避免不必要接觸，店內商品特別與宅配業者合作，送貨到府創造產品營收；儘管如此，更嚴格執行各分店員工、顧客配戴口罩及量體溫，提供安心安全的服務，將顧客的安全放在第一位。

▲顧客先行預約，優先安排獨立空間。（圖／記者黃孟珍攝）

王也強調，此次疫情對各分店衝擊甚鉅，積極協助受到影響的店家，辦理紓困貸款，讓店家更能安心面對疫情。頭份店長邱惠卿也鼓勵員工安排休假，使用無薪假不影響全勤考績，降低營運成本共體時艱，做好自主健康管理，一同攜手面對疫情。

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