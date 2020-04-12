金芭黎「護國舞小姐」傳遭封殺！　韓市府採取動作：會主動提供協助



▲高雄金芭黎舞廳。（圖／地方中心攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市金芭黎一名舞小姐舉報剛從大陸武漢回來的台商感染新冠肺炎，讓高雄市衛生局及時能夠補防疫破口，但是她在排除感染之後，卻遭到「封殺」。民進黨立委劉世芳則在臉書發文，問高市府幫或不幫？問「韓市長，你站在那一邊？」高市府回應，會主動尋找這名舞小姐，給予適切幫忙，並建議立委向中央建議建立吹哨者保護和獎勵機制。

▲立委劉世芳PO文問高雄市府幫不幫舞小姐 。（圖／翻攝劉世芳臉書）

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舉報剛從大陸武漢回來的台商感染新冠肺炎，讓高市府得以提高警覺，這名高雄金芭黎的舞小姐傳出在排除感染之後，卻遭到「封殺」。民進黨立委劉世芳指出：「高雄一月有台商確診武漢肺炎卻跑去舞廳趴趴走，但當時勇敢舉發、協助防疫的舞小姐如今卻傳出慘遭業界封殺，面臨失業！若當時那位舞小姐沒有勇敢揭露訊息，現在的高雄早就陷入恐慌與災難，市民感謝她，但業者卻讓她失業了！」，更問：「韓市長，你站在那一邊？」。

高雄市勞工局12日表示，明天上班時間就會主動聯絡這位舞小姐，了解這名舞小姐目前的需求和又無求職的意願，了解其專長，提供就業輔導，也詢問其是否有需請領失業救濟等其他協助，也呼籲這名舞小姐可以主動聯繫勞工局。至於其他失業舞小姐與市民，高市勞工局也都會提供幫助。

高雄市新聞局長鄭照新則說：「市府推動防疫不遺餘力，對勇於檢舉這樣的做法感到欽佩，吹哨者保護機制的建立有其必要，也請劉委員能向中央反映，建立吹哨者保護和獎勵機制。此時不分黨派，高雄大團結，都站在同一邊。」

時間對我們來說完全沒用！

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