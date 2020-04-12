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專家揭「貂」新冠肺炎病毒感受性高　確診者有養要隔離

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▲狗（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲農委會表示，至今沒證據顯示犬貓或被人類感染的動物具有傳播此疾病之能力。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者許展溢／台北報導

新冠肺炎疫情嚴峻，農委會表示，截至目前為止各國陸續向世界動物衛生組織（OIE）通報新冠肺炎的動物案例包括香港2隻犬1隻貓、比利時1隻貓與美國動物園1隻老虎。上述通報案例後續發展情形為香港2隻犬1隻貓皆無臨床症狀，其餘動物健康狀況皆恢復穩定。

農委會日前邀集疾管署、防檢局、畜牧處、家畜衛生試驗所、特有生物研究保育中心、各縣市動物防疫機關、獸醫師代表及專家學者等，針對新冠肺炎確診個案民眾飼養犬貓的檢驗與照護模式，及動物園動物管理措施進行滾動檢討。

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農委會說明，會中專家表示，依據OIE、世界衛生組織（WHO）及世界小動物獸醫師協會（WSAVA）官方聲明及國際期刊等，目前犬貓或被人類感染的動物皆無具有傳播新冠肺炎病毒（SARS-CoV-2）能力之證據，惟考量貂可能為感受性動物之一，因此於原訂新冠肺炎確診民眾共居犬貓之檢驗照護原則增列貂，該等動物配合其他家中成員進行隔離觀即可，無需過分擔憂。

委會表示，因此確診個案民眾共居犬貓貂的檢驗與照護模式，只要配合其他家中成員進行隔離觀察即可，同時應避免與犬貓貂親吻、舔觸或分享食物。若犬貓貂有出現不舒服或生病等現象，可聯繫犬貓貂平常就診照顧的獸醫師，以視訊或通訊軟體等方式先行了解與協助。另外，動物園及野生動物收容中心的保育員於照顧動物時，建議應全程採取衛生防護措施，如戴口罩與手套。

農委會強調，會中依WHO、OIE、WSAVA等國際組織與國際期刊報導等進行討論，與會人員一致認為目前已知COVID-19傳播途徑為人傳染人，迄今為止沒有證據顯示犬貓或被人類感染的動物具有傳播此疾病之能力。防檢局重申，科學上仍無證據顯示犬貓或被人類感染的動物會傳染SARS-CoV-2，所以不用擔心家中犬貓貂會將SARS-CoV-2傳給人類，目前也無必要對犬貓貂進行常規檢測。

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