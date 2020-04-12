溫柔反擊！愛莉莎莎揪黑人約會意猶未盡　喊話譚德塞

▲YouTuber愛莉莎莎首次和黑人約會，玩遍台北約會景點！（圖／擷取自愛莉莎莎AlisasaYouTube影片，下同）

生活中心／綜合報導

最近關於種族歧視的問題，在國際間鬧得沸沸揚揚，被點名的台灣人也紛紛在網路為自己發聲。以「約會系列影片」累積高人氣的YouTuber愛莉莎莎，最近上傳一支新的約會影片，竟然正巧是和黑人約會，讓「台灣人種族歧視」的說法不攻自破！

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影片中不只有愛莉莎莎和黑人朋友的交流互動，也幫網友「導正」正確稱呼黑人的單字用法，幫助大家以後在交朋友的時候不怕冒犯到人。影片一出不僅秒成為發燒影片，也立刻激起網友熱烈討論，「這支影片來得正是時候！」、「這兩個黑人朋友好Nice喔」、「台灣人很愛黑人的，只是不愛譚德塞～」

▲愛莉莎莎坦言，這次想找黑人朋友約會的過程，可說是一波三折，最後以主打快速「找聊」的Beebar聊天軟體，才找到這位「很帥、身材好、我的菜」的對象！

接受愛莉莎莎邀約的黑人朋友TJ，來自台灣邦交國之一的「聖文森及格瑞那丁」，剛開始和愛莉莎莎見面有些害羞，竟然揪了同鄉朋友一起赴約，果然聊著聊著馬上就炒熱氣氛，有網友忍不住留言，「TJ好可愛，感覺是很純情的正人君子～」、「原本覺得紅衣服的（TJ）很帥，結果後面黑衣服的(友人)更帥，天哪根本我的菜」。

約會第一站，當然就是要用「世界共通的語言」美食，來快速拉近彼此距離！愛莉莎莎請TJ介紹好吃的拉丁美洲料理，3人點了TACO、NACHOS、BURRITOS邊吃邊聊。愛莉莎莎直呼自己是第一次跟黑人朋友吃飯，不免好奇問他們，「你們會不會生氣別人叫你們黑人、Black people？」朋友超nice的說，「我知道你們通常會直接（從中文）翻譯過來。」愛莉莎莎馬上現場討教要怎麼用英文稱呼黑人比較有禮貌？原來以「Colored people」稱呼會是最適當的用法！愛莉莎莎隨即也對鏡頭說「我錯了」，坦言之前在IG上的用語不恰當，沒想到這趟與新朋友的認識，也能幫網友和自己上了一課。

▲愛莉莎莎現場討教用英文稱呼黑人的禮貌說法？原來以「Colored people」稱呼會是最適當的用法！

第二站是TJ大推的台灣行程，那就是——逛夜市！到底外國朋友為什麼這麼愛逛夜市？TJ開心的說，「台灣夜市有很多事情要做，可以打遊戲、跟朋友逛逛、買衣服也在這裡！」TJ和朋友2人帶著愛莉莎莎去吃他們最愛的夜市美食，原來就是要排隊排超久的「碳烤香雞排」。拿到雞排的3人在路邊就嗑了起來，TJ吃了一口忍不住大讚，「好吃～台灣的雞排有很多風味！」看到他們「淪陷」的樣子，果然台灣雞排就是推坑外國朋友的正港夜市美食！

▲3人在路邊開起了「雞排研討會」，網友看到外國人對雞排口味的形容不禁大笑，「好饒舌～」、「從外國人觀點看雞排也太有趣了吧！」

最後一個行程，TJ特別帶愛莉莎莎見識黑人朋友很愛去的一間Club。為什麼外國人喜歡來這裡？TJ的朋友解釋，「音樂對我們來說超重要，只要聽到音樂，我們細胞就有那種跳舞魂！」尤其這裡會播放很道地的加勒比海音樂，只要他們想聽音樂、想跳舞，此處就是可以放肆搖擺的地方。

▲聽到愛莉莎莎不會跳舞，他們也自告奮勇要幫她上課，果然在熱情音樂的催化下，平常走日韓氣質路線的愛莉莎莎，整個在Club玩翻，不計形象的樣子也讓粉絲大笑，「太可愛、太搞笑啦～」

第一次和黑人約會的愛莉莎莎，玩得超開心之餘也沒忘記要問他們對台灣女生的想法，TJ的朋友覺得台灣女生滿漂亮、個性也ok。習慣使用「BeeBar」聊天軟體的TJ，也有在上頭認識到女朋友的經驗，所以對於想要認識外國朋友的台灣人，他也大推不妨使用「BeeBar」打開新的交友關係。

▲TJ害羞表示，曾在交友軟體上找到女朋友。

這次的新影片正好撞上世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞直指台灣人種族歧視的發言，愛莉莎莎也不忘在YouTube底下嗆辣回文，「特別跟譚德塞分享，我們都非常喜歡黑人」，讓不少網友拍手叫好，直呼「大家一起和在台灣的黑人做朋友、約會，把國民外交做起來！」