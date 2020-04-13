譚德塞PO文感謝英國捐款24億！陸網狂讚「捐得好」：打川普的臉

▲世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。（圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

美國總統川普日前放話，將考慮是否要繼續金援世衛，不過WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）12日在推特上發文，稱英國政府表示將捐出6500萬英鎊（約新台幣24億元）。英國的「慷慨解囊」在微博上引發熱議，大陸網友紛紛大讚「捐得好」！

▲譚德塞推特PO文感謝英國 。（圖／翻攝自推特）

新冠肺炎疫情在全球蔓延，英國政府12日發表聲明，稱將向聯合國捐贈2億元英鎊，其中6500萬元英鎊捐給WHO，2000萬元英鎊捐給聯合國兒童基金會，2000萬元英鎊捐給聯合國難民署，1500萬元英鎊捐給世界糧食計劃署、1000萬元英鎊捐給聯合國人口基金會。

聲明指出，這筆資金將幫助脆弱國家迅速發現並治療有症狀的新冠患者，在難民營建立新的洗手站和隔離治療中心，並增加生活在武裝衝突地區的人們獲得清潔用水等資源的機會，以減緩病毒傳播。

▲ 微博網友評論。（圖／翻攝自微博）

英國此次捐贈在微博引起熱議，大讚英國有「大國但當」，還有人認為，「這是不是變相的打川普的臉」。另外，也有不少人表示，「主要是英國首相從鬼門關走了一趟，回來後終於醒悟了」、「說到做到，別食言。」、「英國這次做了一件好事，鼓掌」。另外，譚德塞也公開表示對英國的捐助相當感謝。