　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

每年給150億被當塑膠！川普暴怒要刪資金　WHO狠酸「6字」回應了

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 美國總統川普。（圖／路透）

▲美國總統川普揚言要凍結給予WHO的援助資金。（圖／路透社）

記者趙蔡州／綜合報導

美國總統川普日前表示，美國每年捐贈世界衛生組織（WHO）5億美元資金，捐助金額幾乎是中國10倍，但WHO卻高度以中國為中心，讓他不滿要凍結提供給 WHO 的資金，最快下週就會針對金援做出決定。WHO日前回應，目前仍處於疫情大流行階段，「現在不是時候（削減資金）。」

根據《路透社》報導，川普日前在白宮接受媒體聯訪時表示，美國每年提供WHO近5億美元（約150億新台幣）資金，但WHO卻高度以中國為中心，他認為非常不適當「對美國民眾也不公平」，他下週將針對捐助金額進行討論，「我們會非常非常仔細的研究」，藉此保證美國人的納稅錢能被妥善使用。

▲▼川普放話不給資金！WHO「6字」回應了 台人全看傻。（圖／翻攝自推特）

▲川普在推特痛罵「世界衛生組織真的搞砸了。」（圖／翻攝自推特）

川普後來也在推特繼續痛罵WHO，開頭就直言「世界衛生組織真的搞砸了」，由於某些原因，資金主要都來自於美國，但（WHO）卻高度以中國為中心，「我們將好好的檢視這件事」。他也提到，「幸運的是，我否決了他們（WHO）提出的，對中國開放邊境的建議，他們為什麼給我們這麼錯誤的建議。」

針對川普放話要削減資金，WHO歐洲區主任克魯格博士（Dr Hans Kluge）在某次虛擬會議表示，「現在仍處於（疫情）嚴重大流行，所以現在還不是削減資金的時機」。

消息被轉到批踢踢後，台灣網友紛紛回應，「現在才是時機，只會放馬後炮的倒一倒啦」、「各國都自己研究抗疫了，WHO只剩播報功能而已」、「給這麼多錢，到底做了什麼事」、「確實不是時機 因為早該砍了。」

ET快訊
3分鐘台語版「譚德塞記者會」...公嬤都聽得懂！16萬人笑噴
「哪個字提到人傳人？」王炳忠質疑台給WHO郵件：騙人看不懂英
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

BBC報導「台灣劃入中國版圖」　網友洗版灌爆：台灣沒封城！

每年給150億被當塑膠！川普暴怒要刪資金　WHO狠酸「6字」回應了

【黃寶慧】慧眼看天下／川普槓WHO　美四航母染疫本周最慘　獨訪安倍特別顧問

快訊／日本「皇宮護衛官」首例確診　疫情衝擊日本皇宮

3D模擬病毒室內傳染力　咳一聲…可擴散兩條走道+停留6分鐘

日本外務省局長確診　外相茂木敏充「緊急取消」記者會：省內很少濃厚接觸

你的跳投很弱！　芝加哥市長出招趕市民回家：來自阿姨的友善提醒

義大利黑手黨援助窮人「趁疫壯勢」？　反黑幫作家：小心拿人頭做擔保

2個月來僅採檢171件！埼玉保健所長坦言：怕醫院爆滿所以故意提高標準

剛果新冠疫情還沒完　伊波拉休52天又爆發…譚德塞：一切都還沒結束！

就是要停！人肉占位遭勸不離開 婦氣pupu秀手機：老公車就在路口

陳玉珍不滿網友罵「滾回大陸去」怒槓蘇貞昌：來公開辯論！

大陸電視台記者「我來自台灣！」 川普回應：Good！高學歷背景起底

拒戴口罩「勸導無效」被請下公車 悍婦失控抓花帥警臉頰...秒遭上銬

金芭黎舞小姐被高雄酒店封殺　知情者爆：剩按摩店或遠走高雄

700萬口罩抵歐洲！政要拍片致謝　盼台灣「納入WHO」：謝謝蔡總統

《青你2》學員改編陶喆《Melody》　原唱一聽皺眉頭：這給我很多靈感

超壯觀！直擊花枝寶寶群聚誕生 網讚：卵像珍珠❤餵食秀好療癒

胖橘貓「捧10kg油肚理毛」舔不到 無助望遠方...爸嘆：牠有在減肥了

萌到崩潰？老媽帶兒到寵物店玩耍男孩抱吉娃娃秒爆哭：牠好可愛QQ

BBC報導「台灣劃入中國版圖」　網友洗版灌爆：台灣沒封城！

每年給150億被當塑膠！川普暴怒要刪資金　WHO狠酸「6字」回應了

【黃寶慧】慧眼看天下／川普槓WHO　美四航母染疫本周最慘　獨訪安倍特別顧問

快訊／日本「皇宮護衛官」首例確診　疫情衝擊日本皇宮

3D模擬病毒室內傳染力　咳一聲…可擴散兩條走道+停留6分鐘

日本外務省局長確診　外相茂木敏充「緊急取消」記者會：省內很少濃厚接觸

你的跳投很弱！　芝加哥市長出招趕市民回家：來自阿姨的友善提醒

義大利黑手黨援助窮人「趁疫壯勢」？　反黑幫作家：小心拿人頭做擔保

2個月來僅採檢171件！埼玉保健所長坦言：怕醫院爆滿所以故意提高標準

剛果新冠疫情還沒完　伊波拉休52天又爆發…譚德塞：一切都還沒結束！

花蓮特搜大隊廳舍新建工程啟動　徐榛蔚期許在國際發光發熱

貫徹酒店舞廳停業防疫政策　安平警再度出擊持續執行聯合稽查堵疫

如何讓「5290萬麥拉倫超跑」身價上漲？把生產量砍掉150台就行

SBL／肯定台灣防疫　簡浩想罵川普、陳堅恩擔心菲律賓

送5千瓶乾洗手！彰化熱血里長自掏腰包　暖助第一線防疫人員

台南發生虐嬰案「頭和手撞傷」　家長怒吼：托育員有虐童前科

BBC報導「台灣劃入中國版圖」　網友洗版灌爆：台灣沒封城！

不只是酒店、舞廳停業　台南北區3夜店配合防疫主動宣布停業

從夢境看潛意識！高處墜落顯示內心不安、死亡代表有新開始

傳派系介入監委提名　總統府澄清「非事實」：別被類似臆測混淆

國際熱門新聞

譚德塞完蛋！外媒曝：川普計劃創新組織取代WHO

流產婦住隔離病房2天　慘遭醫師性侵出血死

北韓死亡數瀕300萬人！脫北者戳破「零確診謊言」

川普要刪資金　WHO關鍵6字回應了

衣索比亞醫：譚德塞發言令我困惑

無視警告　世衛：台灣沒提人傳人

清水中體液沒賺還倒賠　全球最知名「泳池」退役

譚德塞3分鐘狂轟台灣　Reddit網友點破「跟顏色無關」

口罩抵歐！歐盟官網秀我國旗　打臉WHO：困境展現團結

提供世衛捐助怎麼砍 　川普下週定奪

全球首創「同意保險套」！2人4手才可開啟

美國宵禁竟播《國定殺戮日》警報　民眾全嚇瘋

德國重症小鎮「15％人口驚現新冠肺炎抗體」

韓網友罵爆譚德塞：台灣才有資格對WHO大聲

更多熱門

相關新聞

彰化扇形鐵道下禁令　4/13起暫停參觀

彰化扇形鐵道下禁令　4/13起暫停參觀

全球疫情依然持續升溫，彰化境外移入有18例確診，但一直有旅外人士返國，衛生局依然不敢鬆懈，彰化市公所為避免大規模群聚，已公告自4月10起暫停開放兒童公園，而台鐵彰化火車站旅遊服務中心也於臉書貼出公告，自13日起暫停對外開放，待疫情趨緩後再重新開放。

唐鳳親自教鄰居領口罩…網喊羨慕

唐鳳親自教鄰居領口罩…網喊羨慕

14天9片口罩超富有！ICU名醫說話了

14天9片口罩超富有！ICU名醫說話了

秘書長到底是什麼？真實職位曝光

秘書長到底是什麼？真實職位曝光

日皇宮護衛官確診　皇宮警察首例

日皇宮護衛官確診　皇宮警察首例

關鍵字：

新冠肺炎新冠病毒美國疫情WHO

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

驚！一隻阿圓爆分手傑米鹿　全黑「IG限動」藏玄機

譚德塞完蛋！外媒曝：川普計劃創新組織取代WHO

流產婦住隔離病房2天　慘遭醫師性侵出血死

陳時中：口罩配售量已大於總人口

瑞莎看不下去！甩出1網址對抗譚德塞

譚德塞言論惹怒台灣！黃暐瀚說話了

阿滴曝光「台灣給世界的公開信」草稿

《夫婦世界》小三私下個性超反差！

北韓死亡數瀕300萬人！脫北者戳破「零確診謊言」

陳時中亮電郵「全英文朗讀」回擊WHO

他炫500片↑口罩免排隊　網怒...真相神轉

LIVE／口罩販賣機來了！插健保卡1分鐘就拿到

長庚女員工騎車撞飛　重砸後車慘死

他到譚德塞IG留言抗議　被私訊回覆網笑翻

王炳忠質疑台給WHO郵件：騙人看不懂英文

更多

最夯影音

更多
就是要停！人肉占位遭勸不離開 婦氣pupu秀手機：老公車就在路口

就是要停！人肉占位遭勸不離開 婦氣pupu秀手機：老公車就在路口
陳玉珍不滿網友罵「滾回大陸去」怒槓蘇貞昌：來公開辯論！

陳玉珍不滿網友罵「滾回大陸去」怒槓蘇貞昌：來公開辯論！

大陸電視台記者「我來自台灣！」 川普回應：Good！高學歷背景起底

大陸電視台記者「我來自台灣！」 川普回應：Good！高學歷背景起底

拒戴口罩「勸導無效」被請下公車 悍婦失控抓花帥警臉頰...秒遭上銬

拒戴口罩「勸導無效」被請下公車 悍婦失控抓花帥警臉頰...秒遭上銬

金芭黎舞小姐被高雄酒店封殺　知情者爆：剩按摩店或遠走高雄

金芭黎舞小姐被高雄酒店封殺　知情者爆：剩按摩店或遠走高雄

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面