防疫升級！莿桐鄉農會「5塊錢成本」透明面罩　巧思設計超輕便

▲莿桐鄉農會所製防疫面罩，加上巧思，讓塑膠片「掛」在眼鏡架、口罩上，佩戴過程不會造成任何不適，且極輕便。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

新冠肺炎疫情持續升溫讓民眾防疫人人自危，莿桐鄉農會在假期結束後，以投影片自製防護面罩加強抵禦飛沫，從門口站崗測溫至臨櫃員工，所有人臉上均多一片面罩，農會總幹事指導員工加上巧思，讓塑膠片「掛」在眼鏡架、口罩上，佩戴過程不會造成任何不適，且不影響辦公，保加強護民眾及員工。

新冠肺炎疫情在國際間蔓延後，各式防疫用品都成熱賣商品，其中防護面具款式眾多，但都須配在額頭或帽簷，長久配戴會造成不舒服或是活動不順暢；莿桐鄉農會總幹事張鈺萱在連續假期之後為保護會內員工，從網路上找尋面罩DIY方式跟著做，再加上巧思，於投影片上加割出可以「掛」上鏡框的孔洞，讓有戴眼鏡的人可以輕易配戴。

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▲莿桐鄉農會職員示範戴上自製防疫面罩，輕便不影響辦公作業。（圖／記者蔡佩旻攝）

莿桐鄉農會總幹事張鈺萱表示，臨櫃同仁在第一線與客戶接洽，需要受到更多保護，所以起心動念

在網路上看到面罩相關製作，於3月底與同事討論以DIY方式人人一片，使用投影片既輕薄成本也才5元，割出兩個洞讓掛耳袋穿過，有戴眼鏡的再割兩個洞掛在眼鏡上，具有保護自己也保護洽客戶最佳防疫器材。

▲莿桐鄉農會職員從站崗監測進出人員到臨櫃職員，人人一片防疫面罩，讓客戶也備感安心。（圖／記者蔡佩旻攝）

張鈺萱也將成果PO上個人臉書，盼推廣給民眾，花小錢就能DIY製出輕便面罩，進而達到防疫效果，「一張投影片割開兩個洞，5塊錢就能省錢防疫大作戰！」

▲莿桐鄉農會職員從站崗監測進出人員到臨櫃職員，人人一片防疫面罩，讓客戶也備感安心。（圖／記者蔡佩旻攝）



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