影／連勝文舞魂再上身！秀大長腿跳「洗手街舞」…網友狂讚：好帥！

<br>

記者袁茵／台北報導

身為中華民國霹靂舞協會理事長的連勝文，過去曾經在臉書上秀出自己跳霹靂舞的模樣，引起熱議。面對新冠肺炎疫情嚴峻，眾人開始響應洗手舞，連勝文自然也不能錯過，10日將拍攝好的1分13秒影片上傳至臉書，將洗手舞結合街舞的創意，獲得許多網友讚賞。

連勝文10日在臉書上傳一支1分13秒「防疫洗手舞」短片，不到24小時就吸引2萬多網友觀賞，他表示，這段影片是為了回應國民黨發言人、新北市議員陳偉杰的點名，也藉此提醒各位朋友洗手的正確方式，「在此也祝福所有的朋友都能保持身體健康，有著滿滿的正能量，我們一起共度難關！」

從連勝文上傳的影片中顯示，連勝文和其他2名舞者戴著黑色口罩，將「內外夾弓大立腕」等洗手步驟加入街舞中，片尾還強調「全民防疫，你我有責，勤洗手，戴口罩」的標語。對此，許多網友大讚連勝文「太酷了吧」、「好帥 好可愛」、「好帥喔」、「拍的不錯」。

其他人也看了這些…

►新冠肺炎再添2例境外移入「居家隔離期間確診」

►武漢返台「類包機」仍在溝通中 陳時中重申：註記不會取消

►五一連假要取消？蘇貞昌：疫情若有急遽變化「隨時宣布」

更多熱門新聞…

►薪資補貼上限2萬、水電費最高打7折！2張圖看懂「服務業紓困2.0」

►紓困條例修法加碼1500億 游錫堃：拚下週二拍板

►獨／北市7億災害準備金快燒完！買口罩預算達1億 經費細項曝光

▼連勝文跳洗手舞。（圖／翻攝自連勝文臉書）