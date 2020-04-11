捷運站口罩手上狂甩…就是不肯戴！　男遭勸怒嗆站務員：你讀醫學系的嗎？

記者徐愷昕／新北報導

新北市1名男子在新埔站搭乘捷運時將口罩拿下，遭站務員勸阻後，他不僅不肯戴上，還情緒激動的不斷揮舞手中口罩開始各種叫囂，嚇壞一旁等車民眾。畫面一被PO上臉書《爆廢公社公開版》立即引來大家討論，網友紛紛認為現在非常時期，「保護別人保護自己，配合政府很難嗎？」希望執法單位可以直接對他開罰1萬5千元。

▲新北市1男子搭乘捷運站「未戴口罩」，遭勸導後竟失控飆罵站務員。（圖／翻攝臉書《爆廢公社公開版》）

新埔捷運站1名男子在車站內等車時將口罩拿下，經旁人勸導後，他竟整個情緒失控，不僅不斷飆喊，「正義直言，在公眾場所罵我，你很風光，你很有！」等話，還大嗆前來提醒的站務員，「你是讀醫學關係的嗎？」且當時他明明口罩就拿在手上，仍堅持不戴上。

據了解，雖然這名男子最後有乖乖戴上口罩搭捷運離開，但由於近期疫情延燒，不少乘客見到此情景仍相當緊張。而拍下此段影片的網友則表示，男子就算在情緒上，也不應該把口罩拿下影響他人，增加捷運服務人員的風險，當下實在超怕他衝過來口沫橫飛。

影片上傳臉書《爆廢公社公開版》後瞬間引發熱議，大家紛紛於留言區表示，「搭公共交通要戴口罩，為什麼很難理解」、「遵守一下規定有那麼難嗎」、「這個人太故意了」、「就有這種自私的人」，覺得現在非常時期，執法單位應該直接重罰他1萬5千元，讓大家能互相警惕，了解保護別人也保護自己的重要。對此，捷運公司則再次呼籲民眾切勿以身試法，因為「如果未戴口罩搭大眾交通工具，將可處3千元到1萬5千元不等的罰鍰」。

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