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工地施工送審…竟是電腦修圖　他再曝：勘查現場還有「神秘信封袋」

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▲▼駭客,電腦,筆電。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲為求加速二次施工、順利核發執照，新竹縣的跑照業者竟以電腦合成方式將造假圖片，還以現金向承辦公務員行賄。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣多名跑照業者，為求加速二次施工、順利核發執照，竟以電腦合成方式將造假圖片，還以現金向承辦公務員行賄，遭到舉發，由廉政署調查移送，檢方依行賄等罪嫌將之起訴。

檢廉調查，一名蔡姓跑照業者受張女委託，辦理湖口鄉土地起造建築物使用執照時，竟以「電腦合成」的方式變造建物預留之鋼筋、管路抹去、合成綠化植栽，以符合竣工圖樣建物後製照片，黏貼在申請使用執照文件資料後，再陳報至縣政府申請使用執照。

另一名陳姓業者，受委託辦理新豐鄉土地起造之建築物使用執照，竟以相同「照片合成」手法後製照片，向縣府申請使用執照。為加速流成，陳姓業者利用載建管科承辦人前往工地查驗的機會，於車內以卷宗夾帶2萬元現金給對方，行賄未果，反遭承辦人向政風室舉報。

還有同為跑照業者的李姓女子，也指示妹妹趁著工務處承辦人勘驗現場時，以2萬元行賄，承辦人不為所動並曝光對方違法行為。

新竹地檢署偵查終結，對陳男、蔡男依刑法行使業務登載不實文書罪嫌起訴，而李姓姊妹與陳男再依貪污治罪條例對於公務員不違背職務行求賄賂罪嫌起訴。

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