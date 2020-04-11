台北知名飯店內大解放...22歲男「套弄到抬頭」：我在調整！　她路過驚叫嚇壞

▲阿傑因觸犯公然猥褻罪而被判罰5千罰金。（圖／示意圖，無關本案／取自免費圖庫Pixabay）

記者林昱萱／台北報導

一名年僅22歲的男子「阿傑」日前到一間知名飯店內，公然將褲子脫下，裸露出自己的生殖器，並伸手來回撫摸套弄，讓當時路過的女性嚇得當場尖叫。對此，法官審理後認為阿傑已經觸犯公然猥褻罪，對他處以罰金新台幣5千元。

判決指出，阿傑日前到台北一間知名大飯店的男廁洗手台前，在明知道門口無遮蔽物的情況下，竟仍意圖供人觀覽、猥褻之犯意，就將褲子脫下，用手來回套弄自己的生殖器，讓路過的女性當場嚇壞，而清潔人員聽到尖叫聲後，趕忙前去查看，這才發現阿傑的離譜行徑，並隨即報警處理。

阿傑於警訊時供稱，當時自己是在男廁內調整生殖器，而清潔人員則供稱，當時聽到廁所有尖叫聲，前往察看後發現阿傑在男廁洗手台前露出生殖器把玩。對此，台北地院認為，阿傑的行徑已經造成他人的驚嚇與困擾，破壞社會秩序及善良風俗，所為實屬不該，惟念他終知坦承犯行、態度尚可，因此依法處以罰金5千元，如易服勞役，以新台幣1千元折算一日。

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