進房30分鐘後...養生館辣妹「突脫內褲」：塗個潤滑液！他尿遁脫逃　結局反轉

▲警方喬裝成男客，並依法將負責人逮捕。（圖／示意圖，無關本案 ／pixabay）

記者林昱萱／桃園報導

一名李姓男子是桃園一間養生館的負責人，而鄭姓男子則是在現場擔任櫃檯人員，負責收取費用、安排小姐，但兩人卻基於媒介營利的犯意，讓店內的小姐為男客提供性交易服務。對此，桃園地院審理後，依法各判李、鄭2人有期徒刑4個月、有期徒刑3個月，得易科罰金。

判決指出，李男、鄭男分別為該間養生館的實際負責人、現場負責人，但兩人卻基於意圖使成年女子與他人猥褻行為而容留、媒介以營利之犯意聯絡，讓店內小姐為不特定男客提供半套性交易，並以50分鐘收費1000元的方式營利，再從中抽取400元的傭金，剩下的錢才是歸小姐所有。

養生館詭異的行徑引發警方懷疑，因此喬扮成男客到館內，警方先是以話術與小姐對談，「你們只有打手槍？還有別的嗎？」、「你突然摸我雞雞，我嚇一跳！」而進入房間後約30分鐘，店內的小姐就要求他仰躺在床鋪上，隨即將雙手探向他的內褲，並將內褲脫至膝蓋部位，而當小姐正要以潤滑液塗抹在警方的生殖器時，警方隨即假借要去上廁所的名義離開房間，藉機通知埋伏的員警進入搜查。

對此，桃園地院審理後認為，李、鄭2人的行徑已經破壞社會善良風俗，且兩人犯後的態度難見悔意，審酌2人的經濟狀況之後，依犯共同犯圖利容留猥褻罪，判李男4月徒刑、鄭男3月徒刑，如易科罰金，得以1千元折算一日。

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