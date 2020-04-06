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遭房東弟磨蹭下體！醉女痛苦暴瘦8公斤後輕生…渣男拒認罪反辯：她有職業病

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▲小涵酒醉回家竟遭房東弟弟，痛苦到體重爆瘦7、8公斤，最後不堪身心煎熬輕生。（示意圖／123RF）

記者孫于珊／台北報導

一名身穿黃色連身洋裝的成年女子小涵（化名），喝醉到家後，房東弟弟凌男竟闖入她房內猥褻，致小涵身心俱創、不甘屈辱輕生，然而凌男自始至終都不認罪，甚至辯小涵因職業病而酒後主動投懷送抱。台北地院依乘機猥褻罪，判凌男1年10月徒刑，可上訴。

判決指出，小涵承租公寓中的4樓套房，凌男則是住在5樓的鄰居，多次代理哥哥（房東）管理出租的4間套房，並受託持有套房備份鑰匙。不料，2018年7月14日凌晨2 時許，凌男在樓梯間巧遇醉醺醺小涵，見小涵意識模糊不清，竟持備份鑰匙開門到小涵房內，褪去小涵及自己全身衣物，開始親吻、擁抱並磨蹭小涵外陰部。

直到早上7 時許，小涵男友得知小涵忘了帶錢包、鑰匙回家，因擔心小涵安危，於是前往小涵住處查看，竟發現小涵與凌男全身赤裸躺在床上，凌男見狀後驚慌失措，直接裸身逃離現場。小涵酒醒後，下體疼痛不舒服，感覺遭受暴力性侵，憤而報警。

▲吳姓男子2017年6月間到堂弟家借住，趁堂弟回部隊時，竟對其女友性侵得逞。（圖／達志示意圖）

▲房東弟弟凌男磨蹭小涵下體猥褻得逞後，竟辯是小涵職業病上身，主動投懷送抱，遭判刑1年10月。（圖為達志示意圖）

然而凌男辯稱，當時他攙扶小涵進入房間時，是小涵主動親他、抱他，直到早上忽然有男生進門把棉被掀開，不斷罵他、打他，他想說可能是小涵的男友或老公，因此非常害怕，便抓著衣服跟褲子就跑出去了。

凌男的辯護律師更辯稱，小涵在案發當時可自行回到家門前，顯然還有意識，還說小涵是酒店小姐，職業病上身誤以為凌男是客人，便主動以下體磨蹭凌男身體，而凌男為年輕氣盛的男子，不可能不把握機會發生性交行為，更不可能愚蠢留在現場睡覺等人來「抓猴」，顯然是因小涵主動親吻擁抱凌男，而凌男出於自然回饋的反應而留下來，另外小涵也是為了對男友交代才提告。

小涵則因此事件身心煎熬，每次開庭受詰問都痛苦不堪，最後走上輕生。小涵的心理醫師出庭證述，小涵本身就有憂鬱症病史，長期服用安眠藥，在案發後更是密集就診，不僅體重爆瘦了7、8公斤，情緒波動也變得很大，總是聲淚俱下陳述，失眠也變得非常嚴重，甚至常常提早把安眠藥、鎮定劑吃光。

法官審酌，由於小涵外陰部確實有凌男DNA，認定凌男有對小涵非禮，凌男辯駁說法不足採信，但凌男從頭到尾都否認犯行，犯後態度不佳，甚至知悉小涵輕生後，也未見悔悟，堅持說是小涵主動投懷送抱，因此依乘機猥褻罪，判凌男1年10月徒刑。

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