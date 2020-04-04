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社會 社會焦點 保障人權

75歲翁當起「不速鬼」強拉9歲女童到公廁內…上下亂摸

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▲桃園市某男子於2015年趁妻子生產住院時，竟對8歲女兒伸出狼爪，三度乘機性交與猥褻得逞。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲老翁起色心將9歲女童帶進活動中心廁所內猥褻。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者洪正達／高雄報導

高雄一名7旬老翁長期擔任活動中心志工，也藉此認識一名就讀國小4年級的女童，即使年紀都能當女童阿公，仍在2018年某日拉著女童前往活動中心內的廁所將女童褲子拉下猥褻得逞，不過橋頭地院審理時，認為老翁已表達歉意，並賠償25萬元金額給女童家人獲得原諒，依《未滿14歲女子范強制猥褻罪》判處他2年徒刑，緩刑5年，全案仍可上訴。

橋頭地院表示，顏姓老翁（75歲）在2018年4月12日下午，看見常來活動中心的女童來玩耍，一時起色心將女童帶到廁所內，不但隔著衣服撫摸女童胸部，甚至又脫下對方褲子碰觸下體，所幸被同來活動中心的鄰居看見，當場報警將他逮捕。

地院進行審理時，顏翁坦承自己的犯行，但法官認為老翁犯案當時已75歲，卻對年僅9歲的小女童伸出魔爪，且2人已相差66歲，即便事前認識女童，並沒有基於長輩的身分對女童妥善照顧，反而伸出狼爪猥褻女童，極有可能對女童身心產生不良影響。

在猥褻案發生後，顏姓老翁除了對家屬致歉外，並賠償25萬元獲得家屬具狀原諒，希望法官能給予改過自新的機會，橋頭地院審酌老翁犯後態度及犯罪手段後，認為老翁在年老之時誤入歧途，依未滿14歲女子犯強制猥褻罪判他有期徒刑2年，緩刑5年，並須支付公庫10萬元，全案可上訴。

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