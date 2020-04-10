「小框、大框、外全」酒店術語分不清！老司機「6mins拆解帳單」讓你一次搞懂

突發中心／台北報導

由於國內酒店公關傳出確診，為防止疫情擴散，目前全國酒店、舞廳都被下令停業，而日前網路上也流傳出一張「酒店消費明細」，上面滿滿的術語讓不少外行人看了都是霧煞煞。對此，專家林裕豐特別在「林裕豐嘴起來」上傳一段6分鐘影片，內容詳細講解了不少實用的酒店術語。

林裕豐提到，「結帳單會分成兩個部分，第一個部分是KTV的包廂費用、第二個是小姐的費用，一般來講包廂費用是2000，但如果你是透過幹部來訂包廂，現在通常都會幫你打折，等於就是1000；另外經理檯2000元就是經理進來陪你聊聊天，這也是要付費的，但如果你是透過他訂包廂，他怎麼還好意思跟你收錢呢？」

此外，林裕豐也指出，「小姐的部分，1就是1節的意思，看你有幾個朋友就會安排幾個小姐坐到你旁邊，坐下來就要付錢喔，1節就是10分鐘，如果說10分鐘到了，你沒有喜歡她的話，小姐就走了，如果你喜歡，你就會說留，但留1留2你就會變坐檯。」

▲林裕豐專業剖析帳單。（圖／資料照、翻攝YouTube林裕豐嘴起來）

林裕豐也特別提到，「小框、大框、外全」三種的差異，「小框意思是，小姐坐檯之後，今天如果有別人框她的話，小姐就要離開，但如果你不希望她離開，你必須要框她，框她有分大框、小框，小框就是4小時，只要你先框了她，除非他是大框、外全，不然今天這位小姐就會坐在你身邊」。

另外，大框的意思則是，「進去消費之後呢，把小姐的時數直接買到營業時間結束，這就是給小姐的照顧，你回家了，小姐也可以下班，時數還是照算」而最貴的外全，林裕豐則表示，「就是你把她買走帶出場，帶出場也不是說是邪惡、要進行一些不好的事情、壞壞的事情 ，很多時候你帶出場能不能怎樣，還是要看你跟小姐交情，有時候外全你帶她出去，可能是帶她去吃個消夜，然後送她回家，但是對店家來講，這段時間她就不在店家裡面，無法上檯所以必須要把費用全給店家。」

►我沒有遲到，是時間遲到了！