他告白失敗怒拿玩具槍威嚇：有男人來我就砰砰！女嚇傻慘遭「強抱強吻」

▲廖姓男子拿玩具槍逼女子香香（化名）接受告白，成為自己女朋友。（示意圖，與本案無關／游芳男翻攝）

記者徐愷昕／台東報導

廖姓男子日前開車至女子香香（化名）的工作地點，要求香香當他女朋友，怎料卻遭拒絕，當下他氣的拿起玩具槍對著香香恐嚇「有男人進來我就要砰砰」等話，同時試圖強抱、強吻香香。香香趁隙脫逃後趕緊前往警局報案。法院審理完依強制猥褻罪判廖男有期徒刑1年、恐嚇危害安全罪4月，得易科罰金12萬元。全案仍可上訴。

廖男與香香雖相識，但雙方並無特殊情誼關係，2018年12月13日中午廖男開車前往香香工作的地方告白，要求女方成為自己女朋友，怎料卻遭拒絕，他氣的拿起1把真偽難分辨的黑色玩具槍，當場作勢威脅稱，「有誰進來我就會拿槍對著他」、「等（一）下有男人進來我就要砰砰」等話。香香因知道廖男有殺人前科，誤以為他手上拿的是真槍，嚇的愣在一旁，完全說不出話來。

接著廖男更直接下車步步逼進香香，2人面對面停約10秒鐘，他伸出雙手抱住香香頭部意圖親嘴，得逞1次後雖有短暫放開女生，但很快他又忍不住，再次抱緊香香想要強吻。整個過程中，香香不斷以低頭、彎腰、後退及手推方式抵抗，費了好大功夫才終於趁隙脫逃，至警局報案。

▲廖姓男子拿玩具槍逼女子香香（化名）接受告白，成為自己女朋友。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

廖男到案後辯稱自己是在開玩笑，承認有性騷擾，但堅持否認有強制猥褻犯行，他表示自己沒有親到香香嘴唇，只有碰到她右臉頰，且第2次抱住香香，只是為了幫她撥掉臉上的檳榔渣。

法院勘驗附近監視器畫面發現，廖男確實有強抱香香，雖2次各只有6秒及5秒，時間很短，但畫面中仍可見香香不斷後退、試圖反抗，可見她並非自願，又廖男以嘴對嘴方式親吻，猥褻行為屬實，依強制猥褻罪判處有期徒刑1年；至於拿玩具槍威脅的部分，因廖男案發時所持槍枝近似真槍，讓人難以分辨，法官依嚇危害安全罪判處有徒刑4月，得易科罰金12萬元，全案仍可上訴。

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