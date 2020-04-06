忍不住！白色情人節與少女在西門愛愛　男「一時失慮」下場曝

▲煞不住！與15歲少女在飯店房內壞壞，林男付出代價，被判刑4月，緩刑3年。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者孫于珊／台北報導

一名林姓男子透過交友軟體上結識了一名涉世未深的15歲少女，2人相談甚歡，聊著聊著，清純少女的心就被聊走了，林男甚至想再更進一步，因此帶少女偷嚐禁果，發生性關係。台北地院依林男犯對14歲以上未滿16歲之女子為性交罪，判4月徒刑，緩刑3年。

判決指出，林男與少女於2018年11月、12月間在交友軟體「BAND」上認識，之後雙方還交換了LINE，約3個月後的白色情人節當天，2人相約見面，但林男竟克制不住情慾，不顧少女未成年，心智發育未成熟，在西門町某飯店內「激烈運動」，直接與少女「衝回本壘」，過程中，林男以手撫摸、搓揉少女胸部，並發生性關係。

法官審酌林男坦承犯行，他因一時失慮而犯錯，影響少女身心正常發展，但有與少女父母達成和解，也積極彌補少女，展現出善後誠意，同時考量他大專畢業等學經歷等一切情狀後，判他有期徒刑4月，緩刑3年，緩刑期間付保護管束，並接受法治教育課程4場次，以啟自新。

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