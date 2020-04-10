妹子吃飯咳到懷疑人生！內用客秒改外帶「淨空整間店」　真相一曝…笑炸

▲原PO吃個飯，嚇跑店裡內用的客人。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，各地人心惶惶，對咳嗽聲也特別敏感。有女網友日前到外面用餐，吃飯的時候突然一個「咳到懷疑人生」，秒嚇跑旁邊要內用的人，店內頓時一空。但真相一曝光，其他人紛紛笑噴，「笑死，直接勒令停業」、「連給解釋的機會都沒有就這樣走了」、「我覺得你是故意清空人群的。」

這位女網友在臉書《爆怨公社》貼文，只見她到小吃店點了鍋貼和酸辣湯要內用，還不忘在餐點裡加辣油提味，沒想到吃著吃著竟然被辣油嗆到，她當場「咳到一個懷疑人生」。這一咳不僅原PO難受，「旁邊要內用的馬上改外帶，店內馬上淨空」，讓她無奈地貼出3個翻白眼的表情符號，整個人哭笑不得。

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▲原PO被辣油嗆到狂咳，結果瞬間清空整間店。（圖／翻攝自爆怨公社）

貼文吸引1.6萬人按讚，其他網友紛紛笑噴留言，「妳想包場故意的齁」、「希望老闆沒嚇跑」、「妳讓店家嚇到明天店休消毒一天」、「明天老闆停業及自主隔離14天」、「馬上升級成包場」、「再多咳幾下，連老闆都打1922了」、「現在咳嗽比開槍還可怕」、「別再高估自己……吃辣的實力～」

也有人在留言處分享自己的經驗，「我在健身房喝水嗆到，咳完後……看看四周，以為健身房在趕人、提早休息」、「上次吃飯被米粒卡到咳嗽，旁人立刻閉嘴，趕快吃一吃走人」、「我被嗆到也是周圍馬上清空……害我都有心理陰影了」、「我現在吃完熱湯麵，都不好意思清喉嚨了」、「昨天在便當店吃飯也是，喝湯嗆到一直咳，我對面的阿嬤一臉害怕的看著我。」

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