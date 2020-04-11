口罩賣多少不同調！陳時中本要14天7片　柯文哲當面喊28天18片

▲陳時中、柯文哲出席實名制口罩自動販賣系統試辦上線記者會。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市政府與中央合作，11日正式推出「實名制口罩販賣機」，分擔基層藥事人員的工作壓力，若試辦順利的話未來將擴大到北市全行政區；至於是否擴大的全國？柯文哲說，是中央權限，需請中央出面整合，北市只是提供技術援助。另外，柯也藉這次與陳時中同台，再度表示，如果要減少排隊的話，是不是可以變成28天買18片。

針對這次的實名制口罩販賣機，柯文哲表示，先在信義區公所試跑一陣子，確保資安OK，可以的話下一步是12個行政區，且還要壓力測試，看看一台販賣機最多可以賣到多少，「一次一次買沒有問題，如果一天賣1000套的時候，還要作壓力測試，可以的話我們就擴展到12個行政區，再來就看中央指示」。

柯文哲說，台北市去年有辦過校園自動販賣機，所以自動販賣機的數量、系統本來就有建立，外縣市要用的話，網路系統不見得有，「所以台北市是辦完後，到時候還要拜託中央出來整合，全省的布點要布在哪裡、自動販賣機要放哪裡，這完全就中央的權限」。

柯文哲表示，台灣到現在為止疫情可以控制很好，「國民素質是很重要的理由」，跟當年我們台灣發生過SARS也有關，國民對帶口罩比較能接受，像歐美國家不戴口罩根本就擋不住，帶口罩、勤洗手，保持社交距離。

「坦白講，捷運還沒下命令，98%的都帶口罩，所以我們國民的個性也比較注重也比較能接受政府的指令。」柯文哲說，境外移入這麼多在台灣還是沒有散開來，很重要的一個原因帶口罩，因此口罩現階段還是戰略物資。

柯文哲說，中央政府要計算的是一天生產多少、總人口多少、每人每天可以分配到多少，以現在產量的話1500萬片除以2300萬人口，大概就是每人每天0.65片，這在這基礎之上，剛部長有跟我講，要多久、每天要可以放多少，這個還是要算安全存量，「所以在這情形下為什麼14天是9片？每人每天0.65成以14天，大概是9片，所以目前的配量就是14天9片」。

「不過我在跟部長講，如果要減少排隊的話，是不是變成28天買18片？」柯文哲說，當然這要算安全庫存量經不經得起前面幾天的搶購潮，所以這種東西還是要中央統籌決定，我們只是提供技術，我們把技術做好以後，中央做政策決定要怎麼訂，這種資訊還是在中央手裡，口罩的產能多少、可以擴充多少，這我們不知道，還是要由中央來做政策決定，我們只是提供一個技術而已。

值得一提的是，陳時中在致詞時表態，其實他本來支持14天7片口罩，但看到人民的需求、產能提高及庫存量，才決定14天9片。