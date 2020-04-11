　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

口罩賣多少不同調！陳時中本要14天7片　柯文哲當面喊28天18片

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼實名制口罩自動販賣系統試辦上線記者會,陳時中,柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

▲陳時中、柯文哲出席實名制口罩自動販賣系統試辦上線記者會。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市政府與中央合作，11日正式推出「實名制口罩販賣機」，分擔基層藥事人員的工作壓力，若試辦順利的話未來將擴大到北市全行政區；至於是否擴大的全國？柯文哲說，是中央權限，需請中央出面整合，北市只是提供技術援助。另外，柯也藉這次與陳時中同台，再度表示，如果要減少排隊的話，是不是可以變成28天買18片。

針對這次的實名制口罩販賣機，柯文哲表示，先在信義區公所試跑一陣子，確保資安OK，可以的話下一步是12個行政區，且還要壓力測試，看看一台販賣機最多可以賣到多少，「一次一次買沒有問題，如果一天賣1000套的時候，還要作壓力測試，可以的話我們就擴展到12個行政區，再來就看中央指示」。

柯文哲說，台北市去年有辦過校園自動販賣機，所以自動販賣機的數量、系統本來就有建立，外縣市要用的話，網路系統不見得有，「所以台北市是辦完後，到時候還要拜託中央出來整合，全省的布點要布在哪裡、自動販賣機要放哪裡，這完全就中央的權限」。

▲▼實名制口罩自動販賣系統試辦上線記者會,柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

柯文哲表示，台灣到現在為止疫情可以控制很好，「國民素質是很重要的理由」，跟當年我們台灣發生過SARS也有關，國民對帶口罩比較能接受，像歐美國家不戴口罩根本就擋不住，帶口罩、勤洗手，保持社交距離。

「坦白講，捷運還沒下命令，98%的都帶口罩，所以我們國民的個性也比較注重也比較能接受政府的指令。」柯文哲說，境外移入這麼多在台灣還是沒有散開來，很重要的一個原因帶口罩，因此口罩現階段還是戰略物資。

柯文哲說，中央政府要計算的是一天生產多少、總人口多少、每人每天可以分配到多少，以現在產量的話1500萬片除以2300萬人口，大概就是每人每天0.65片，這在這基礎之上，剛部長有跟我講，要多久、每天要可以放多少，這個還是要算安全存量，「所以在這情形下為什麼14天是9片？每人每天0.65成以14天，大概是9片，所以目前的配量就是14天9片」。

「不過我在跟部長講，如果要減少排隊的話，是不是變成28天買18片？」柯文哲說，當然這要算安全庫存量經不經得起前面幾天的搶購潮，所以這種東西還是要中央統籌決定，我們只是提供技術，我們把技術做好以後，中央做政策決定要怎麼訂，這種資訊還是在中央手裡，口罩的產能多少、可以擴充多少，這我們不知道，還是要由中央來做政策決定，我們只是提供一個技術而已。

值得一提的是，陳時中在致詞時表態，其實他本來支持14天7片口罩，但看到人民的需求、產能提高及庫存量，才決定14天9片。

ET快訊
共機今年已6度擾台　美軍電偵機連2天現蹤巴士海峽
新iPhone上市時間　外資爆將分「這三個時間點」
印度25歲女流產疑染新冠肺炎　住隔離病房「慘遭醫師洩慾」出血
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

共機今年以年第6度擾台　美軍電偵機連2日現蹤巴士海峽

疫情升溫擬捐日本「100萬片口罩」？外交部：台日已經進行討論

滯留湖北90天終可返台！ 感謝總統、蘇貞昌爺爺讓我們回家

唐湘龍挺譚德塞「對台指控100％正確」　反批台灣噁心

侯友宜一個月前啟動擴大稽查　新北75間舞廳、酒吧自行歇業

蔡壁如遷戶籍...王婉諭南下設服務處　時力、民眾黨積極佈局高雄

要中央勿政治凌駕專業　柯P同台陳時中急喊：我知道政治不是他決定的

口罩賣多少不同調！陳時中本要14天7片　柯文哲當面喊28天18片

每年十數萬駭客攻擊來自對岸　國安局靠「網域安全處」迎戰假訊息

WHO否認台灣曾提醒人傳人　陳時中：看時機公布電郵

大陸電視台記者「我來自台灣！」 川普回應：Good！高學歷背景起底

就是要停！人肉占位遭勸不離開 婦氣pupu秀手機：老公車就在路口

陳玉珍不滿網友罵「滾回大陸去」怒槓蘇貞昌：來公開辯論！

拒戴口罩「勸導無效」被請下公車 悍婦失控抓花帥警臉頰...秒遭上銬

金芭黎舞小姐被高雄酒店封殺　知情者爆：剩按摩店或遠走高雄

《青你2》學員改編陶喆《Melody》　原唱一聽皺眉頭：這給我很多靈感

700萬口罩抵歐洲！政要拍片致謝　盼台灣「納入WHO」：謝謝蔡總統

超壯觀！直擊花枝寶寶群聚誕生 網讚：卵像珍珠❤餵食秀好療癒

胖橘貓「捧10kg油肚理毛」舔不到 無助望遠方...爸嘆：牠有在減肥了

口罩戴到破皮...貼人工皮堅守崗位　 壓痕照曝光！滿是「守護生命的印記」

共機今年以年第6度擾台　美軍電偵機連2日現蹤巴士海峽

疫情升溫擬捐日本「100萬片口罩」？外交部：台日已經進行討論

滯留湖北90天終可返台！ 感謝總統、蘇貞昌爺爺讓我們回家

唐湘龍挺譚德塞「對台指控100％正確」　反批台灣噁心

侯友宜一個月前啟動擴大稽查　新北75間舞廳、酒吧自行歇業

蔡壁如遷戶籍...王婉諭南下設服務處　時力、民眾黨積極佈局高雄

要中央勿政治凌駕專業　柯P同台陳時中急喊：我知道政治不是他決定的

口罩賣多少不同調！陳時中本要14天7片　柯文哲當面喊28天18片

每年十數萬駭客攻擊來自對岸　國安局靠「網域安全處」迎戰假訊息

WHO否認台灣曾提醒人傳人　陳時中：看時機公布電郵

共機今年以年第6度擾台　美軍電偵機連2日現蹤巴士海峽

疫情升溫擬捐日本「100萬片口罩」？外交部：台日已經進行討論

畫面曝！不滿給錯藥…惡男插隊「逼賠口罩」　女藥師忍淚賣出丈夫保命物

中職／全球首個職棒開打！猿超前部署應援「假人」讓網驚呆

LIVE／第四批武漢類包機開放報名4/20、21返台　指揮中心14時說明

50萬片口罩送達！波蘭中文讚台「患難之交」　國會友台小組：快讓台參與WHO

台南安平開台天后宮「祈福平安法會」　黃偉哲：望上天憐憫讓疫情趕快過去

SBL如期開打獨步全球！　登紐約時報：或成NBA復賽借鏡？

蝴蝶簽名藏太妍世界觀！　「出道曲後推《Rain》翻韓文才懂」網揭7套路

懷疑老公偷吃！高雄悍婦奔市場潑酸　小三痛苦倒地哀嚎…全身17%灼傷

連7天慢跑1600m減肥法！7正妹陪運動...網暴動：好胸

政治熱門新聞

譚德塞言論惹怒台灣！黃暐瀚說話了

LIVE／口罩販賣機來了！插健保卡1分鐘就拿到

口罩販賣機上線！健保卡一插用PAY即買

快訊／陳時中曝口罩日產能達1600萬片：本來支持14天7片

侯友宜宣布：夜市、商場即日起強制戴口罩

蔡英文讚陳時中表現很好：很幸運有他

林薇反擊譚德塞　蔡英文回應了

亞洲瓦甘達！蔡英文「雙手胸前交叉」喊這句

阿滴、聶永真號召集資400萬登「紐時全版廣告」：拆掉譚德塞謊言！　

蘇貞昌《森友會》照曝光：台灣不會禁

唐湘龍挺譚德塞：對台指控100％正確

陳時中本要14天7片　柯P當面喊要28天18片

林薇大起底　阿公是立委陳歐珀特助

WHO否認台灣曾提醒人傳人　陳時中預告公布電郵

更多熱門

相關新聞

數小時忍渴憋尿！護理師「悶到全身濕」遭嗆：大太陽還要我等多久

數小時忍渴憋尿！護理師「悶到全身濕」遭嗆：大太陽還要我等多久

新冠肺炎衝擊全球，世界各地醫療、防疫人員站在第一線，每天水深火熱應戰。有護理師大熱天穿著多層隔離衣，戴著N95口罩、面罩及手套，包得密不通風守在急診隔離區帳篷，忍受數小時不能喝水、上廁所，卻還遭受病人家屬情緒壓榨，爆氣飆罵「太陽這麼大，你們還要我等多久」，讓急診醫師白永嘉看不下去。

WHO否認台灣曾提醒人傳人　陳時中預告公布電郵

WHO否認台灣曾提醒人傳人　陳時中預告公布電郵

高雄酒店偷接客直擊　老司機直衝「日月星辰」

高雄酒店偷接客直擊　老司機直衝「日月星辰」

內政部貼文：「防疫者聯盟」缺你不可

內政部貼文：「防疫者聯盟」缺你不可

受不了排隊買口罩　北市推口罩販賣機

受不了排隊買口罩　北市推口罩販賣機

關鍵字：

新冠肺炎武漢肺炎台北市柯文哲柯P口罩口罩販賣機

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

驚！一隻阿圓爆分手傑米鹿　全黑「IG限動」藏玄機

譚德塞完蛋！外媒曝：川普計劃創新組織取代WHO

譚德塞言論惹怒台灣！黃暐瀚說話了

阿滴曝光「台灣給世界的公開信」草稿

《夫婦世界》小三私下個性超反差！

長庚女員工騎車撞飛　重砸後車慘死

懷孕櫃姐連加班7天暴斃！老闆拒負責：不認識她

即／台灣南部海域凌晨6.4地震

他到譚德塞IG留言抗議　被私訊回覆網笑翻

LIVE／口罩販賣機來了！插健保卡1分鐘就拿到

三井進軍高雄有望　比照台中投資規模！專家直指一區機會高

為何30歲主婦能當酒店紅牌？名嘴曝原因

瑞莎看不下去！甩出1網址對抗譚德塞

衣索比亞醫：譚德塞發言令我困惑

惡男插隊逼賠口罩　女藥師哭著繼續賣

更多

最夯影音

更多
大陸電視台記者「我來自台灣！」 川普回應：Good！高學歷背景起底

大陸電視台記者「我來自台灣！」 川普回應：Good！高學歷背景起底
就是要停！人肉占位遭勸不離開 婦氣pupu秀手機：老公車就在路口

就是要停！人肉占位遭勸不離開 婦氣pupu秀手機：老公車就在路口

陳玉珍不滿網友罵「滾回大陸去」怒槓蘇貞昌：來公開辯論！

陳玉珍不滿網友罵「滾回大陸去」怒槓蘇貞昌：來公開辯論！

拒戴口罩「勸導無效」被請下公車 悍婦失控抓花帥警臉頰...秒遭上銬

拒戴口罩「勸導無效」被請下公車 悍婦失控抓花帥警臉頰...秒遭上銬

金芭黎舞小姐被高雄酒店封殺　知情者爆：剩按摩店或遠走高雄

金芭黎舞小姐被高雄酒店封殺　知情者爆：剩按摩店或遠走高雄

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面