　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

業績慘淡…他貼「徵客人，保證錄取！」　彰化餐飲小館曝：真的無人客

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲彰化伸港鄉一家餐館貼出徵客人宣傳。（圖／彰化縣議員賴清美提供）

▲彰化伸港鄉一家餐館貼出徵客人宣傳。（圖／彰化縣議員賴清美提供）

記者唐詠絮／彰化報導

新冠肺炎來勢洶洶，中央宣布勤洗手、戴口罩還得要有1公尺以上的社交距離，不上館子吃飯的人越來越多，彰化老字號婚宴餐廳也擋不住這股寒潮，紛紛傳出歇業，在伸港鄉就有一家口碑佳的餐館，在門口張貼「徵客人」、「進來吃個飯吧，否則我們都會餓死」，曝露出沒有客人用餐的窘境。

賴清美議員看到這個現況說，「本來用餐時間店裡門庭若市，現在￼老闆娘就站在店門口等客人來，門可羅雀￼，一個客人也沒有，￼清美看了真難受，只能祈求疫情趕快過，不然店租、水電、人員通通錢要從哪裏來啊⋯⋯」。網友也都大讚這家老闆娘的料理手藝，非常的好吃，但賴清美無奈的說，就是沒有顧客上門，也希望疫情趕緊退散，迎回榮景。

請繼續往下閱讀...

▲彰化伸港鄉一家餐館貼出徵客人宣傳。（圖／彰化縣議員賴清美提供）

確實如此，彰化不只餐館沒有客人上門，就連電影院也準備暫停營業，記者也實地前往多家大型婚宴餐廳直擊現況，幾乎都已經面臨停擺，祭出外送餐點服務，甚至有火鍋業者也悄悄熄燈，彰化縣內目前通報製造業和餐飲業放無薪假已有15家業者， 347人放假，縣政府正盤點府內各局處室和鄉鎮公所，爭取500個「安心即時上工」名額，希望能讓這些放無薪假的民眾，在這個過渡期能有工作機會。

我沒有遲到，是時間遲到了！

ET快訊
新冠肺炎超狡詐！研究至少變異3型　「B型最毒」中英德法全同一
300天燒不停「38度↑成常態」　她怕：中鏢秒重症！釣出一票
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

石門水庫存水剩42%！水情也吃緊　鄭文燦視察盼梅雨季快點來

柯文哲「會用煮飯電鍋煮口罩？」　他一情形…換新的反浪費：內鍋專用就好

疫情攪局！華航「宿霧、清邁航線」延到10月再開航

泡澡看書結果悲劇　雷姆一起洗香香...他靠冰箱讓泡爛小說「死亡回歸」

500億紓困貸款救航空業！補助金需「先支薪給員工」否則收回款項

淡江時報／淡江資工系教授石貴平　救命APP獲美國專利

北榮推出住院陪病APP！　拿授權碼上網填即可「免排隊入院」

觀光老街「停車場滿5成」開始人流管制　勸導「暫停試吃」…拜拜也防疫　

淡江USR推廣小農產品　微型市集首進社區

遠見／每天走10公里路　歐陽靖找回陽光人生

譚德塞連罵3分鐘「台灣人身攻擊」　外交部反擊：立即向我國道歉

林宥嘉嘴太甜「猜Lisa 16歲」　對方一聽笑開懷...蔡徐坤默默點讚

紅外線助攻找出蚊子行蹤！　圈出位置+傳通知讓你精準攻擊

Keanna婚變後公開現身　曝謝和弦強制就醫後「有打電話來」

被譚德塞氣到！留學女孩錄公開信 4分鐘超有條理嗆爆：對台灣道歉！

大陸電視台記者「我來自台灣！」 川普回應：Good！高學歷背景起底

超壯觀！直擊花枝寶寶群聚誕生 網讚：卵像珍珠❤餵食秀好療癒

譚德塞嗆川普別把病毒政治化「如果你不想看到更多屍袋」

美國音樂家創作「他*的待在家」　超洗腦旋律網笑：聽完不出門了

盜版網pttplay、小鴨影音關了　網頁打開全白：後會有期

石門水庫存水剩42%！水情也吃緊　鄭文燦視察盼梅雨季快點來

柯文哲「會用煮飯電鍋煮口罩？」　他一情形…換新的反浪費：內鍋專用就好

疫情攪局！華航「宿霧、清邁航線」延到10月再開航

泡澡看書結果悲劇　雷姆一起洗香香...他靠冰箱讓泡爛小說「死亡回歸」

500億紓困貸款救航空業！補助金需「先支薪給員工」否則收回款項

淡江時報／淡江資工系教授石貴平　救命APP獲美國專利

北榮推出住院陪病APP！　拿授權碼上網填即可「免排隊入院」

觀光老街「停車場滿5成」開始人流管制　勸導「暫停試吃」…拜拜也防疫　

淡江USR推廣小農產品　微型市集首進社區

遠見／每天走10公里路　歐陽靖找回陽光人生

柴柴「舉手拜拜」過馬路！後腿快走　網看呆：出來選里長？

生活過不下！謝忻餓肚子工作　登《飢餓》賺銀兩

小獅子一隻接一隻過馬路！　林務員驚奇「最多看過3隻」

口罩開單喊價：三盒特價1000！　16人急匯款給「藍可欣」才知遭詐

石門水庫存水剩42%！水情也吃緊　鄭文燦視察盼梅雨季快點來

中職二軍／周磊被強襲球擊中　中信兄弟10比6逆轉富邦

21歲男醫院太平間「遺體消失」　30公里外發現已下葬13天...急挖棺！

手機傳出連續啾啾聲　歐告90度「萌系歪頭殺」極致問號：是在吵...？

柯文哲「會用煮飯電鍋煮口罩？」　他一情形…換新的反浪費：內鍋專用就好

郵差門口喊：小白！　歐告奔出「搖尾收信」小碎步開心回家

女神色誘三度！最後直接抓姦在床 Crazy Man 瘋男

生活熱門新聞

240家藥局申請「退出口罩實名制」　陳時中回應了！

案365「4歲童染疫」12人有症狀檢驗結果出爐

路邊擺電鍋「2元代蒸口罩」　網算成本傻了

館長挨罰60萬「關鍵主因」曝光！

北捷正妹昏睡　一排英文引網暴動

酒店妹確診　同事：她跟客人出場

快訊／新冠肺炎再添1死！埃及旅遊團團員

親睹邊緣化家庭！運將情緒潰堤：我好渺小

300天「38度↑成常態」　她怕：中鏢秒重症

強10倍！中研院找到抑制病毒「抑制劑」

確診+2例感染足跡曝光　台灣增1死

一人一句稱讚譚德塞　網友留言歪樓

居家檢疫亂跑罰10萬　他驚：一堆人真繳清

國內第6死！埃及旅遊團員「曾用葉克膜」

更多熱門

相關新聞

民眾票選另類「武狀元」 上海武術「線上擂台賽」開打

民眾票選另類「武狀元」 上海武術「線上擂台賽」開打

上海5日開辦一場武術「雲擂台」賽，參賽者拍攝自己的武術影片上傳，由程式後台的AI評審根據動作標準程度評分，經專業人士確認後，最後再上線給民眾投票，評選出「武狀元」。活動推出後，在武術同好間取得不錯的回應。截至目前，註冊已達3000多人，超過120人已上傳影片，其中，還有來自法國、西班牙的外國武術愛好者參與投稿。

2男子發文「有人中標＋政府囤口罩」　通通遭法辦

2男子發文「有人中標＋政府囤口罩」　通通遭法辦

東警小吃部等擴大臨檢　防堵新冠肺炎疫情

東警小吃部等擴大臨檢　防堵新冠肺炎疫情

台染新冠肺炎達382人「無症狀者21人」！

台染新冠肺炎達382人「無症狀者21人」！

他突然「腰酸背痛」求醫　醫生一篩查竟確診

他突然「腰酸背痛」求醫　醫生一篩查竟確診

關鍵字：

新冠肺炎伸港賴清美餐廳

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

案379「主婦變紅牌」 　確診女公關的難言之隱曝

確診女公關「穿超辣」出場照瘋傳！網比對驚：是子涵

「台灣人乞求譚德塞原諒」！推特文狂洗…點進傻了

張雅琴「9分鐘超狂全英文」嗆爆譚德塞！整場金句連發

4分鐘嗆爆譚德塞！林薇超狂背景曝光

獨／金芭黎護國舞小姐超慘現況曝

吸到「往生者最後一口氣」醫曝恐怖下場

譚德塞罵台灣　日本網友反應曝光

小玉嫌母奶噁心GG了！「廠商硬起來提告」

日本妹在台買嘸口罩淚崩　「逆轉結局」登上日媒

阿滴硬起來拆台譚德塞！募款400萬「刊登紐約時報」

譚德塞指控「種族歧視」獲非洲各國力挺

《夫婦世界》金喜愛結婚24年　夫身價6億

譚德塞自嗨！飆罵完台灣　一天推文32次

留英女孩4分鐘公開信　要求譚德塞道歉

更多

最夯影音

更多
譚德塞連罵3分鐘「台灣人身攻擊」　外交部反擊：立即向我國道歉

譚德塞連罵3分鐘「台灣人身攻擊」　外交部反擊：立即向我國道歉
林宥嘉嘴太甜「猜Lisa 16歲」　對方一聽笑開懷...蔡徐坤默默點讚

林宥嘉嘴太甜「猜Lisa 16歲」　對方一聽笑開懷...蔡徐坤默默點讚

紅外線助攻找出蚊子行蹤！　圈出位置+傳通知讓你精準攻擊

紅外線助攻找出蚊子行蹤！　圈出位置+傳通知讓你精準攻擊

Keanna婚變後公開現身　曝謝和弦強制就醫後「有打電話來」

Keanna婚變後公開現身　曝謝和弦強制就醫後「有打電話來」

被譚德塞氣到！留學女孩錄公開信 4分鐘超有條理嗆爆：對台灣道歉！

被譚德塞氣到！留學女孩錄公開信 4分鐘超有條理嗆爆：對台灣道歉！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面