業績慘淡…他貼「徵客人，保證錄取！」　彰化餐飲小館曝：真的無人客

▲彰化伸港鄉一家餐館貼出徵客人宣傳。（圖／彰化縣議員賴清美提供）

記者唐詠絮／彰化報導

新冠肺炎來勢洶洶，中央宣布勤洗手、戴口罩還得要有1公尺以上的社交距離，不上館子吃飯的人越來越多，彰化老字號婚宴餐廳也擋不住這股寒潮，紛紛傳出歇業，在伸港鄉就有一家口碑佳的餐館，在門口張貼「徵客人」、「進來吃個飯吧，否則我們都會餓死」，曝露出沒有客人用餐的窘境。

賴清美議員看到這個現況說，「本來用餐時間店裡門庭若市，現在￼老闆娘就站在店門口等客人來，門可羅雀￼，一個客人也沒有，￼清美看了真難受，只能祈求疫情趕快過，不然店租、水電、人員通通錢要從哪裏來啊⋯⋯」。網友也都大讚這家老闆娘的料理手藝，非常的好吃，但賴清美無奈的說，就是沒有顧客上門，也希望疫情趕緊退散，迎回榮景。

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確實如此，彰化不只餐館沒有客人上門，就連電影院也準備暫停營業，記者也實地前往多家大型婚宴餐廳直擊現況，幾乎都已經面臨停擺，祭出外送餐點服務，甚至有火鍋業者也悄悄熄燈，彰化縣內目前通報製造業和餐飲業放無薪假已有15家業者， 347人放假，縣政府正盤點府內各局處室和鄉鎮公所，爭取500個「安心即時上工」名額，希望能讓這些放無薪假的民眾，在這個過渡期能有工作機會。

►我沒有遲到，是時間遲到了！