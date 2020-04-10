通通法辦！男臉書「這裡有人中鏢」　另一人寫「政府囤口罩」

▲警方接獲檢舉，有民眾貼文「早上就看到警察帶人來消，這裡也中鏢」，認定不實消息。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

刑事局接獲民眾檢舉，有網友在臉書發言「這裡也中標 （鏢）」還附上圖片，底下還回覆親友表示「真的」遭刑事局送辦，另名網友則在論壇上發文「政府是不是故意不讓人買口罩」，刑事局也針對不實言論著手偵辦。

警方調查，陳姓網友在臉書發表貼文，「早上就看到警察帶人來消，這裡也中鏢」，甚至還附上當地圖片取信民眾，甚至還在文中回覆親友「真的」，警方也在3月底將人帶回偵辦。

▲有民眾在知名論壇發布「政府是不是不讓人買口罩」，被認定為假消息。（圖／記者邱中岳翻攝）

另外1名孫姓民眾則在知名論壇「巴哈姆特」貼文，寫道「政府是不是故意不讓人買口罩」，甚至還強調「政府自己都在囤口罩，卻不准民眾囤口罩，也太鬧，如果是要防外銷的話應該重罰就行了吧，感覺人民在政府眼裡也只是個01組成的數字單位而已」。

警方分別約談2名涉嫌散佈假訊息到男子到案，訊後依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例移送地檢署偵辦。

警方呼籲，政府每日口罩產量已達1千萬片以上，口罩2.0版本也已經上路，民眾可於每14天買到「成人口罩9片、兒童口罩10片，且不限單雙號可任選成人或兒童」。民眾於社群網路發表疫情相關言論應小心謹慎、多加查證。

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