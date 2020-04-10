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他突然「腰酸背痛」求醫　醫生一篩查竟確診…至今仍無發燒、呼吸道症狀！

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▲▼武漢,封城,新冠肺炎。（圖／路透社）

▲武漢8日解封。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸國家衛健委10日通報，4月9日0-24時，新增無症狀感染者47例。其中，一位來自廣州市的無症狀感染者日前持湖北健康碼（綠碼）到廣州，3天後突然覺得腰酸背痛，急忙去醫院就診。幸好該醫院警惕性超強，竟然也要求篩查，結果發現男子感染了新冠肺炎。

據《廣州日報》報導，4月10日，廣州市衛生健康委主任唐小平表示，廣州市今天（10日）報告的無症狀感染者中，有一名是主動排查出來的「綠碼」者。

據悉，這位無症狀男患者4月4日從湖北返回廣州，7日因為腰疼到醫院就診。醫院主動採樣檢測，經過初篩、覆核，發現新冠病毒核酸檢測為陽性，目前已經將患者轉到市八醫院隔離治療。

▲▼ 武漢封城。（圖／路透社）

▲武漢是新冠肺炎重災區。（圖／路透社）

令人震驚的是，到目前為止，他還是沒有發燒和呼吸道症狀，所以判定為無症狀感染者。現在他的密切接觸者已經納入了醫學管理，活動場所也進行了消毒工作。

4月9日0-24時，大陸新增無症狀感染者47例，其中境外輸入無症狀感染者14例。截至4月9日24時，現有確診病例1116例（其中重症病例144例）。

其中，廣東省截至4月9日24時，累計報告新冠肺炎確診病例1544例。新增無症狀感染者11例，分別為廣州6例、佛山3例、東莞2例。

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