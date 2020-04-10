民眾票選另類「武狀元」　上海武術「線上擂台賽」開打

▲電腦AI會根據影片內參賽者的骨架動作進行識別比對。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者魏有德／綜合報導

上海5日開辦一場武術「雲擂台」賽，參賽者拍攝自己的武術影片上傳，由程式後台的AI評審根據動作標準程度評分，經專業人士確認後，最後再上線給民眾投票，評選出「武狀元」。活動推出後，在武術同好間取得不錯的回應。截至目前，註冊已達3000多人，超過120人已上傳影片，其中，還有來自法國、西班牙的外國武術愛好者參與投稿。

《澎湃新聞》報導，上海武術雲擂台賽是透過公眾號連接H5頁面，參賽者可以參照武術冠軍運動員的示範視影片，自己錄製並上傳指定項目的影片，隨後後台的AI系統會通過與標準動作對比，自動打分。

▲民眾錄自行錄製影片上傳，參加雲武術比賽。（圖／翻攝澎湃新聞）

上海武術院黨支部書記王立琴表示，這是首次使武術面對大眾的數位化嘗試，主要是研究線上互動的形式，藉此推動武術的發展，讓更多人參與武術，「疫情期間很多人待在家裡，我們也希望能提供一種方式，達到趣味性和參與性（的結合）。」

據悉，當電腦AI完成評分後，還將有專業人士對影片的內容進行審核，再提交至網上接受民眾投票，最終根據線上投票和線下專家評審（分值各佔一半），選出「武狀元」。

▲上海武術院推廣線上武術擂台賽。（圖／翻攝澎湃新聞）

提供技術支援的每步科技首席技術官蔣偉表示，AI評分系統會對參與者上傳的影片，提取骨架運動訊息，透過與示範影片的比對來得出分數，「在去年上海舉行的武術世錦賽期間，就曾在線下舉辦過類似活動。」

不過，蔣偉也提到，之前的環境和每個選手的拍攝都是固定的，「但疫情期間，大家沒辦法都在一個相同的環境去拍攝，所以技術上也製造了難題。」

主辦單位表示，為了適應網絡「短平快」的節奏，參與者不需要上傳很長的練習影片，只需要完成和示範影片相同的一套動作拳路，而五個項目的示範影片都只有40秒左右，大幅降低了參與者的門檻。