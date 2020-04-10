屏東警察對「小吃部」等擴大臨檢　防堵新冠肺炎疫情

▲屏東縣東港警分局 9日晚針對特定場所執行擴大臨檢勤務，防堵疫情 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

新冠肺炎疫情延燒，中央流行疫情指揮中心9日宣布，即日起酒店、舞廳停止營業，東港警察分局立即於當晚針對特定場所執行擴大臨檢及聯外道路路檢，透過臨檢勤務，淨化轄區治安環境，並一起為防疫把關。



▲▼臨檢。

於9日晚間，由分局長劉清俊與副分局長賴宏偉兵分二路親自帶班，針對轄內民眾易聚集之KTV、卡拉OK、小吃部、電子遊樂場等場所實施臨檢，並於雙園大橋等聯外道路執行路檢，使用科技設備M-Police，查詢民眾身分，避免有防疫對象違法外出，嚇阻隔離檢疫對象四處「趴趴走」，造成防疫漏洞。



東港警分局長劉清俊表示，新冠肺炎全球疫情延燒，全國進入防疫關鍵時期，未來會持續針對民眾易聚集場所，如酒店、夜店、卡拉ＯＫ等場所，還有常開毒趴的旅館，和涉及色情的養生館、容留非行少年的網咖等民眾易聚集場所，加強臨檢查察，展現警察維護治安及防疫之決心。

他提醒若有違反居家隔離及居家檢疫的民眾，將會被重罰，籲請民眾不要心存僥倖，呼籲民眾應保持社交安全距離及配戴口罩，另尚未解除居家隔離、檢疫的民眾，務必確實配合防疫政策相關規定，避免觸法受罰。

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