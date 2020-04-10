人氣旺！五結鄉人口突破4萬人　鄉公所力拚增一席縣議員

▲▼五結鄉長沈德茂加碼給力要獎勵「五結鄉新移民」。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

五結鄉2020年1月總人口數正式突破4萬人！鄉長沈德茂「心願力行，亮麗五結」施政有成，並加碼給力要獎勵「新移民」，若能再突破4萬2千人以上，有望在3席縣議員中再增一席。

在少子化危機當前的社會，五結鄉的「人氣」愈來愈活絡，2020年1月總人口數正式突破4萬人！鄉長沈德茂上任後，以「心願力行，亮麗五結」作為施政主軸，致力於照顧鄉親身心健康，帶動地方繁榮進步為施政目標。

過去五結鄉人口於3萬9,000人之間徘徊，現今一舉突破4萬人數，加深民眾對公所的信心與認同感，實證鄉內漸漸繁榮的景貌。人口突破4萬是鄉公所團隊及所有五結鄉民的共同努力成果，帶動民眾將五結鄉作為設立戶籍的首選。

突破4萬人對於鄉公所團隊來說，是一項令人振奮的消息！為此公所特別規劃辦理《94愛五結～尋找40000+1的您》活動，凡於1月11日～1月31日期間，新遷入（非鄉內村里互遷）或是新生兒辦理戶籍登記者，均可登記報名。

登記方式採親自報名，於4月13日起至4月30日止，請民眾於公所上班時間，持報名表格親洽五結鄉觀光所交由專人辦理，預計受理報名上限為20人，採符合資格登記順序，額滿即提前截止。

報名成功者，可獲得「驕傲五結人」個人化專屬獎座一座、幸福對杯1組及「幸福金彩」（千足金鎖片）1只！禮品豐富，希望能夠藉此將新生命、新希望的喜悅散播出去，另贈獎儀式活動將擇期辦理，期待能跟民眾一同分享這驕傲的一刻。

鄉長沈德茂表示，「亮麗五結」是他落實在地服務的初衷；4萬人只是一個開端，願能持續深耕，挖掘更多充滿魅力的人文景色，活絡地方發展、振興產業風貌，讓居民能夠住得安心，讓五結做你最強的靠山，在此地勇敢發光發熱、迸發無限生命力。

相關活動辦法請關注五結鄉公所~亮麗五結粉絲團（https://www.facebook.com/w039605521/），或電洽03-9501115#146。

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