驚世發現：貓和雪貂易感染新冠病毒　狗狗不易「中招」

▲研究發現：貓極容易受感染，應該密切監測和保護疫區的貓。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

美國《科學》(Science)雜誌周三(8日)發表的最新研究指出：新冠病毒容易感染貓和雪貂，但是對狗、豬、雞、鴨等家畜的感染力微弱。

至於新冠病毒起源以及中間宿主等問題，目前還沒有定論。哪種動物最適合作為實驗模型來評估新冠藥物及疫苗對人體的療效，仍是一大難題。

在上述研究中，研究人員比較研究了不同動物對新冠病毒的敏感性：當中包括貓、狗、豬、雞、鴨等家畜。 研究選取了兩個病毒株：F13-E和CTan-H。研究人員透過動物的鼻腔接種，讓牠感染新冠病毒，然後檢測病毒在動物各部位的複製情況。

結果發現，病毒在其他動物體內複製的數量很少，但在雪貂的上呼吸道、貓的呼吸系統和消化系統內卻複製較多。幼貓的感染情形尤為嚴重。

研究負責人、中國農業科學院哈爾濱獸醫研究所研究員、中國科學院院士陳化蘭接受「新華社」記者書面採訪時表示，這項研究證明，雪貂可以用作新冠病毒疫苗和藥物評估的模型動物。

貓極容易受感染，應該密切監測和保護疫區的貓。但是狗、豬和家禽等動物對新冠病毒較不易感染。上述研究對新冠病毒的溯源具有重要指標意義。