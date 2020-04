75歲連做30下扶地挺身！烏干達總統穿灰色運動服居家訓練

▲穆塞維尼做起伏地挺身依然有模有樣。(圖/路透)

實習記者施怡妏/綜合報導

為了防止疫情擴大,許多國家封城,希望國人待在家中隔離防疫。烏干達總統穆塞維尼(Yoweri Museveni)在推特上分享在家中運動的影片,現年75歲的他在辦公室裡來回折返跑,還做起30下伏地挺身,身體看起來依舊很健壯。烏干達自3月31日起,在全國範圍內實施為期14天的宵禁,關閉學校,禁止公共集會、會議與宗教禱告。

Yesterday, I discouraged people who have been jogging in groups, exposing themselves to risk amidst the COVID-19 pandemic. You do not have to go outdoors to exercise. Here is my demonstration of how you can exercise indoors and stay safe. pic.twitter.com/Ulbj6vGOYQ