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因長相怪異遭棄養　「驚呆臉」哈士奇終於找到新家

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▲茱比利：「難道就沒有人想要一隻長相滑稽的哈士奇嗎？我想要一個家。」(圖／哈士奇之家)

▲▼茱比利：「難道就沒有人想要一隻長相滑稽的哈士奇嗎？我想要一個家。」(圖／哈士奇之家臉書)

國際中心／綜合報導 英國

《每日郵報》周一(20日)報導，一頭哈士奇因為「長相怪異」遭到棄養。牠在美國紐澤西州的「哈士奇之家」(Husky House)動物收容所生活近兩年之後，最近終於找到了新家。

報導指出，「哈士奇之家」的工作人員日前把牠的照片PO到網路，並發文表示牠想要一個家。這頭狗狗名字叫茱比利(Jubilee，意指歡慶、紀念)，是一頭4歲的雌性哈士奇。牠之前的飼養者認為茱比利長相怪異，賣不出去，於是把牠棄養。

從照片可見，茱比利看上去總是一臉「驚呆了」的模樣，似乎還有點「鬥雞眼」。不過整體來說。還是呆萌呆萌，挺可愛的。「哈士奇之家」在PO文裡模擬茱比利的語氣：「難道就沒有人想要一隻長相滑稽的哈士奇嗎？我渴望有一個自己的家。」

▲茱比利：「難道就沒有人想要一隻長相滑稽的哈士奇嗎？我想要一個家。」(圖／哈士奇之家)

讓「哈士奇之家」工作人員大出意外的是，PO文一發出後立即引發大量關注。多達數百人申請要領養牠。該動物收容的發言人說：「自從臉書PO文在網路瘋傳後，他們收到了大量的關愛、支持和詢問，包括領養請求。」

該名發言人說，茱比利經過獸醫的仔細檢查後，已經和新的飼主一起回家了。牠終終找到了「一個永遠的家」。

▲茱比利：「難道就沒有人想要一隻長相滑稽的哈士奇嗎？我想要一個家。」(圖／哈士奇之家)

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