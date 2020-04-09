紐時：最新研究發現　紐約疫情主要從歐洲輸入

▲新冠肺炎疫情重創紐約。圖為紐約布魯克林一家醫院的醫護人員正在將病逝者移走。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

《紐約時報》周三(8日)報導，最新的基因組研究顯示，新冠病毒早在2月中旬就開始在紐約地區傳播、也就是該地第一宗確診病例出現之前的幾周，主要是歐洲的旅行者帶來了這種病毒，而並非從亞洲傳入。

研究人員透過從成千上萬名確診者身上獲得的病毒遺傳物質尋找線索，揭露了疫情爆發的過程。紐約西奈山伊坎醫學院(Icahn School of Medicine at Mount Sinai)的遺傳學家巴克爾(Harm van Bakel)說：「大多數病毒顯然是來自歐洲」。他共同撰寫了一個研究報告，正在等待同行的審核。

儘管研究的是不同的病例，但紐約大學格羅斯曼醫學院(N.Y.U. Grossman School of Medicine)的一些研究人員卻得到了驚人相似的結論。兩個團隊都從3月中旬開始分析從紐約人身上獲取的新冠病毒的基因組。研究發現，如果一早就積極進行檢測，靜悄悄的病毒傳播可能早就被發現了。

但直到2月下旬，義大利才開始封城。3月11日，美國總統川普才宣布禁止大多數歐洲國家的旅行者入境。 然而，紐約人早已經帶著這種病毒回家。