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美國病毒學家：新冠病毒較弱版本　可能早已傳播數年

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▲新冠病毒，新冠肺炎，3D照。（圖／路透社）

新冠病毒不是「中國病毒」？圖為新冠病毒的3D照。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

隨著新冠肺炎疫情在全球蔓延，科學家對病毒來源的探索也越來越多。美國路易斯安那州杜蘭大學(Tulane University)教授蓋里(Robert Gary)日前接受「美國廣播公司」(ABC)專訪時指出，根據他們的分析，武漢的華南海鮮市場並非新冠病毒源頭。此一結論迅速引起國際社會高度關注。

蓋里到底說了啥？

國際頂級學術刊物《自然醫學》在3月17日發表一篇由5位分別來自美國、英國和澳洲的科學家聯合撰寫的最新研究論文。這篇論文主要觀點是：新冠病毒「不是在實驗室中製造的，也並非有目的性的人為操控的病毒」。3月18日，美國杜蘭大學官網登載了對這篇論文的作者之一、該校病毒學家蓋里受訪的影片。

在影片裡，蓋里教授解說了他們團隊對新冠病毒起源的相關研究。他說：「我可以告訴你這不是生化武器，沒有人在實驗室中製造出這種病毒，這是自然界的產物。現在我們不知道該病毒在人類中生存了多長時間，可能只有幾個月，可能是數年，甚至是幾十年，然後最終發生了一個小突變，讓它變得以更快的速度傳播。」

「美國廣播公司」在3月27日報導了對蓋里的訪問。當中，蓋里說了一則關鍵資訊：儘管有人認為病毒起源於武漢一家海鮮市場，但他認為這是錯誤的。他說：「根據我們的分析、還有一些科學家的分析，都指向有比武漢一家海鮮市場更早的起源。武漢確實有一些病例，但那裡不是病毒的起源。」(There were definitely cases there, but that wasn’t  the origin of the virus)。

越來越多的科學研究有了發現

事實上，越來越多的科學家透過研究，有了更多的發現。例如 《柳葉刀》的網路版在1月24日發表了一篇由武漢市金銀潭醫院7名臨床醫生參與的研究論文，以最初被收治的41例新冠病例作為研究對 象，結果發現其中13名病例跟華南海鮮市場無接觸史。

1月26日，《科學》雜誌發表一篇題為《武漢華南海鮮市場可能並非新型冠狀病毒發源地》文章，引遂美國喬治城大學傳染病專家盧西的觀點指出：「13個人跟這個市場沒有任何聯繫，這並非一個小數字。」他認為，如果是這種情況，新型冠狀病毒可能源自其他地方。中國權威的呼吸病學專家鍾南山院士近日也指出，疫情首先出現在中國大陸，但不一定發源於中國大陸。

日前，加拿大智庫「全球研究」在網站上發表署名羅曼諾夫的文章，引用臺灣病毒學家對疫情嚴重的伊朗和義大利病毒來源的分析，指出這兩國公開了當地流行的基因組，發現它們跟中國的基因組不同。文章同時指出，由於西方媒體大量關注中國大陸，許多人以為新型冠狀病毒是從中國傳播到其他國家的，但現在看來似乎已被證明是錯誤的。

3月26日，國際頂級學術期刊《細胞》(CELL)發表了一篇由上海市(復旦大學附屬)公共衛生臨床中心兼職教授張永振及澳洲雪梨大學生命與環境科學學院、醫學科學院教授傅默斯合寫的評論。他們的團隊曾率先向全球公開新冠病毒全基因序列。這篇評論認為，在2019年12月之前，新冠病毒可能已經在人群「隱秘傳播」階段發生了一些關鍵突變。這意味著，新冠病毒在人群中出現的時間可能比大家所想的更早，甚至不一定最早出現在武漢。

多國發現無中國接觸史病例

目前越來越多國家發現並無中國接觸史的病例。例如美國加州發現有些患者既沒有疫情重災區旅行史、也沒有接觸過已知的新冠肺炎病例。伊朗最先確診的兩名者也沒有中國旅遊史。日本一名男子從夏威夷旅行返回日本後確診，短期內他未曾到過中國大陸。

據「英國廣播公司」(BBC)等媒體報導，儘管已知的英國首例新冠肺炎患者是1月31日發現的，但最新研究發現1月中旬英國已經有新冠肺炎病例，是來自東薩塞克斯郡的一個家庭(目前正在核檢)。透過對該戶家庭成員的前期活動調查發現，他們在發病前一個月裡都沒有跟中國人的接觸史，卻有跟美國人的接觸史。

那麼，大家不禁要問了，病毒到底來自何處？ 正如蓋里教授在受訪中指出，表面蛋白的突變可能是觸發這次大流行的原因，但是在積累到目前情況之前，這種病毒的較弱版本可能在人群中傳播了數年，甚至幾十年。

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