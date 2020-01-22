悲傷的眼睛像人類　印度驚見人臉羊　村民把牠當神拜！

▲▼這隻「人臉羊」的臉部平坦，有著非常像人類的眼睛。(圖／翻攝自網路)

國際中心／綜合報導

一隻小動物在印度拉賈斯坦邦(Rajasthan)出生沒幾天後，由於長了一 張人類的臉，結果被當地人奉若神明。

這其實是一頭似乎長著一張人臉的變種山羊。變種羊的主人是住在賈斯坦邦首府齋浦爾(Jaipur)郊區尼莫迪亞村(Nimodia)的穆克什吉(Mukeshji Prajapap)。他把「人臉羊」的照片秀給大家看。從照片可見，牠的臉部平坦，有著非常像人類的眼睛。

專家指出，這頭「人臉羊」罹患一種稱為「獨眼畸形」(cyclopia) 的罕見先天性缺陷，造成牠臉部的對稱基因無法正常顯示出來。儘管牠仍然是有兩隻眼睛，但顯示出來的卻並非一張正常的山羊的臉，而是像人卻不是人的臉。

由於這張人臉實在是太讓人震驚，當地人習慣性的把牠當作「神的化身」來膜拜。這類變種動物通常在印度會引發極大關注，因為不少印度人會視牠們為「神的化身」。

上述現象在緬皮非常普遍，不久前近在西孟加拉邦的Bardhaman地區就誕生了一頭變種母牛。這頭牛同樣被當地人視為「神的化身」，不過牠才活了4個月就夭折了。

上個月，在阿根廷也有一頭變種牛出生，牠的鼻子和嘴巴都很小，活像一張表情不爽的人臉。遺憾的是，牠只活了幾個小時。

去年11月，中國大陸一個湖泊裡也驚見了一條「人臉魚」。牠長者一張像人的臉：有鼻子，一雙眼睛和一張嘴巴。影片顯示，這條「人臉魚」去年11月5日在昆明的一個湖中游來游去。牠的身體是一條魚，臉部看上去卻像人類。更多照片請看這裡