女屍埋宜蘭工地浪浪叼人腿趴趴走　就在網美打卡熱點區旁...網驚：超毛的

▲▼女屍命案在羅東林業文化園區旁，令遊客心裡毛毛。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

羅東鎮「竹林第二階段市地重劃公共設施工程」工地挖出女屍，工地僅一牆之隔是人氣景點羅東林業文化園區，10日有遊客聽聞附近有女屍案，感覺毛毛的、怪怪的。

發生女屍案，面積4.6公頃的羅東鎮「竹林第二階段市地重劃公共設施工程」工地，北側是人氣景點羅東林業文化園區，東南側鄰近移民署宜蘭收容所（羅東靖廬）舊址，西側緊鄰車水馬龍的羅東鎮中正北路，而知名小吃的「林場肉羹」也是在中正北路上。

宜蘭縣政府在羅東靖廬舊址進行重劃工程，工人8日上午駕駛怪手在開挖整地時，意外挖出了一個可疑白骨，工人原本以為是動物遺骸，走近檢查後才發現是人的腿骨，嚇得立刻打電話報警。警方到場後立即封鎖開挖，並在附近挖出一名女性遺體。

現場工人透露，其實7日就有人在現場發現，有流浪狗叼著不明物體到處亂竄，沒想到竟然會是人類的遺骸。警方表示，遺體為一名約60歲女性、身材矮小，被發現時僅剩下皮骨，初判死亡時間超過1個月，腐爛情況相當嚴重，遺體已出現屍蠟現象，只要稍微移動就會裂解。

宜蘭羅東偵查隊長陳伯川表示，「死者身材矮小死因待查，另外她死亡的時間超過一個月，遺體因為目前都是汙泥，汙泥很嚴重，所以說（詳細死因）還要等檢察官調查，（法醫）什麼時候要解剖。」

檢方9日下午完成初步相驗，遺體身軀大致完整，疑似有被肢解、雙手被捆綁等跡象，但由於腐爛、沾染汙泥、蠟化等情況嚴重，加上還有野狗破壞與怪手整地等，讓遺體可能已經被外力破壞，目前不排除有他殺嫌疑，擇日將解剖釐清死者死因，警方也將調閱監視器、清查失蹤人口比對，希望能盡早找出死者身分。

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