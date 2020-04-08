狂捐1.5億有原因！宜蘭小哥曝神父「抽血救台人」善行　網飆淚：看了好想捐

▲聖嘉民啟智中心創辦人呂若瑟神父。（圖／記者湯興漢攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

義大利神父呂若瑟日前因為家鄉疫情慘重，寫信求救希望台灣人可以幫助他的家鄉，短短7日捐款金額就高達了1億5千萬。就有網友在PTT發文，說高額捐款事出有因，全都是因為這些神父完全可以用「犧牲奉獻」來形容，文中更細數幾位神父的善舉，曝光超感人的故事，「這些神父可以不要這麼有愛心嗎？」

這位男網友在PTT的Gossiping板上回文一則關於神父的報導，說他看到有人留言問到神父和宜蘭的關係，剛好他是老宜蘭人，「那就讓當了20年宜蘭人的小弟我來稍微說明一下。有不少事情是家父家母、阿公阿罵跟我講的，有些可能年代久遠記不太清楚，請見諒。」

請繼續往下閱讀...

他表示，目前最紅的是呂若瑟神父，不過他也會提到大家可能比較不熟悉的呂道南、范鳳龍、馬仁光等醫生／神父，「如果有懶得看完全文的同學，這裡先給大家幾點懶人包：1.這些神父真的猛，完全值得上犧牲奉獻四字。」「2. 有些人不是神父（像是范鳳龍），但反正都是天主教的子民。」「3. 神父你他X給我重開捐款啦。」

▲有網友不解為何台人如此慷慨要幫助神父。（圖／記者游芳男攝）

原PO首先從1952年開始敘說，「1952年靈醫會成員先後來台，其中義大利籍的馬仁光在澎湖開了診所（即澎湖惠民醫院前身），而范鳳龍、呂道南則到了宜蘭開聖母醫院。」他說，當時的蘭陽平原跟荒野沒兩樣，不只沒開刀房，連夾子鑷子也沒幾支，但范鳳龍還是幫人開了刀，做了全宜蘭首例的開胃手術。

之後許多人湊錢，幫范醫師蓋了一間能用的手術房，也就有一堆人上門希望醫師幫忙開刀。於是當時就有個很大的問題，因為開刀總是要輸血，但那種年代一天到晚沒血，「難不成要從醫護人員下手？沒有錯，緊急或病人沒錢生出血來時，他（范鳳龍）會抽自己的血來用。」

范鳳龍不僅抽自己的血，還開始準備24小時為人服務，似乎直接睡在手術房外，讓原PO直呼「欸不是，你他X不睡覺又自殘，有沒有搞錯啊這種人當醫生？X的，雖然比我出生早了半世紀，我也知道當時環境困苦，但范先生你知道你可以多睡點覺嗎？上帝絕對不會怪你一天只開刀16小時結果竟然花8小時在睡覺的懂嗎？」

▲6天捐款破億，義大利神父呂若瑟感謝台灣的愛心。（圖／記者游芳男攝）

幾年之後，一位馬仁光醫師調到羅東，「馬仁光來羅東幹嘛？剛剛那個24小時工作慾＞all的范先生是外科，馬先生回來幫忙看內科啦！」「啊他有幹什麼好事嗎？也沒什麼好事啦，不過就是週日休診時去騎個腳踏車嘛！」

原PO說，當時馬醫師從羅東騎到大同鄉山上（據google map資料顯示，路程約40公里起跳，騎單車單趟約3小時以上才能到達）幫原住民看義診，「手邊臨時沒有錢那就算了，反正下次也不會跟你收。」而馬醫師似乎還越騎越有興趣，「最後還組了個宜蘭巡診隊的玩意，大家一起騎腳踏車何樂而不為呢？」

「啊啊，那呂氏兄弟二人組呢？」男網友表示，197X年的時候，中間跑到澎湖的呂道南神父再度回到宜蘭，還順手帶了幾個保溫箱當「伴手禮」，「沒事帶保溫箱幹嘛？X宜蘭到台北很遠啊！」畢竟當時雪隧還沒通車，「啊宜蘭沒保溫箱的話，你告訴我哪隻剛生出來的小孩能撐兩個半小時去台北住保溫箱？」

之後呂若瑟和呂道南兩位神父就一起創了間血液透析基金會，「反正就是洗腎便宜一點還是免錢的啦！啊聖嘉民也是他們蓋的啦，總之就是花掉他們大把大把的歲月來服務殘障人士以及當時窮苦的宜蘭人。」

▲呂道南神父2018年6月病逝，享壽84歲。（圖／翻攝羅東聖母醫院網頁）

身為老宜蘭人的原PO接著就說，「現在想想，其實好像也沒什麼大不了的嘛，只要學個外語、到當地住個五六十年、剛來的前幾年要忍受文化差異水土不服、每週日騎腳踏車繞宜蘭一圈看病、有事沒事扎自己放血給病人喝、幫忙蓋一些保溫箱、醫院、洗腎基金會、聖嘉民基金會，這樣就可以被宜蘭人記住一輩子了，其實滿簡單的對嘛～」

這些善舉讓男網友相當心疼神父們，「X，那些在噓為什麼要捐錢的，你各位自己來試試看啊！X的上次樓下花蓮那個劉一峰沒跟到已經夠煩了，這次這個就在我家結果也沒跟到……這些神父可以不要這麼有愛心嗎？」

他也補充道，「其實在聖母醫院草創時期還有潘志仁以及一堆我不記得名字的修士／修女／醫生／外國人／本國人（？），他們都貢獻很多，這篇文章只是簡單的挑幾個講而已」、「靈醫會成員其實多少都是有點薪水的，不過通常那些薪水主要用途是幫沒錢買藥吃的人買藥，次要用途才是填飽肚子。」最後忍不住再次感謝這些前輩們對宜蘭的付出。

看到貼文後，神父們善舉馬上震懾網友，「聽你講完我也想捐了」、「看了想捐了，有認識現役的可以捐嗎」、「神父你快點開放捐款帳號啦！我要捐款Q口Q」、「感謝他們做很多台灣人自己都不願意做的事情，很偉大」、「人家幫我們幾十年，現在有能力是該回報了」、「誰有幾個五十年？真的是有病耶（稱讚」、「范鳳龍醫師的傳說很扯，但是你可以去問聖母醫院的老護士，那些故事都是真的」、「google一下這些神父修女，才會知道他們對台灣人多好」、「QQ好了不起～」