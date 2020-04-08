　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

狂捐1.5億有原因！宜蘭小哥曝神父「抽血救台人」善行　網飆淚：看了好想捐

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼聖嘉民啟智中心創辦人呂若瑟神父獨照。（圖／記者湯興漢攝）

▲聖嘉民啟智中心創辦人呂若瑟神父。（圖／記者湯興漢攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

義大利神父呂若瑟日前因為家鄉疫情慘重，寫信求救希望台灣人可以幫助他的家鄉，短短7日捐款金額就高達了1億5千萬。就有網友在PTT發文，說高額捐款事出有因，全都是因為這些神父完全可以用「犧牲奉獻」來形容，文中更細數幾位神父的善舉，曝光超感人的故事，「這些神父可以不要這麼有愛心嗎？」

這位男網友在PTT的Gossiping板上回文一則關於神父的報導，說他看到有人留言問到神父和宜蘭的關係，剛好他是老宜蘭人，「那就讓當了20年宜蘭人的小弟我來稍微說明一下。有不少事情是家父家母、阿公阿罵跟我講的，有些可能年代久遠記不太清楚，請見諒。」

請繼續往下閱讀...

他表示，目前最紅的是呂若瑟神父，不過他也會提到大家可能比較不熟悉的呂道南、范鳳龍、馬仁光等醫生／神父，「如果有懶得看完全文的同學，這裡先給大家幾點懶人包：1.這些神父真的猛，完全值得上犧牲奉獻四字。」「2. 有些人不是神父（像是范鳳龍），但反正都是天主教的子民。」「3. 神父你他X給我重開捐款啦。」

▲▼「救義大利」捐款破1.5億！呂若瑟神父「喊停」並感激台人愛心，多出3千萬款項轉移贊助目標。（圖／記者游芳男攝，下同）

▲有網友不解為何台人如此慷慨要幫助神父。（圖／記者游芳男攝）

原PO首先從1952年開始敘說，「1952年靈醫會成員先後來台，其中義大利籍的馬仁光在澎湖開了診所（即澎湖惠民醫院前身），而范鳳龍、呂道南則到了宜蘭開聖母醫院。」他說，當時的蘭陽平原跟荒野沒兩樣，不只沒開刀房，連夾子鑷子也沒幾支，但范鳳龍還是幫人開了刀，做了全宜蘭首例的開胃手術。

之後許多人湊錢，幫范醫師蓋了一間能用的手術房，也就有一堆人上門希望醫師幫忙開刀。於是當時就有個很大的問題，因為開刀總是要輸血，但那種年代一天到晚沒血，「難不成要從醫護人員下手？沒有錯，緊急或病人沒錢生出血來時，他（范鳳龍）會抽自己的血來用。

范鳳龍不僅抽自己的血，還開始準備24小時為人服務，似乎直接睡在手術房外，讓原PO直呼「欸不是，你他X不睡覺又自殘，有沒有搞錯啊這種人當醫生？X的，雖然比我出生早了半世紀，我也知道當時環境困苦，但范先生你知道你可以多睡點覺嗎？上帝絕對不會怪你一天只開刀16小時結果竟然花8小時在睡覺的懂嗎？」

▲▼6天捐款破億，義大利神父呂若瑟感謝台灣的愛心。（圖／記者游芳男攝）

▲6天捐款破億，義大利神父呂若瑟感謝台灣的愛心。（圖／記者游芳男攝）

幾年之後，一位馬仁光醫師調到羅東，「馬仁光來羅東幹嘛？剛剛那個24小時工作慾＞all的范先生是外科，馬先生回來幫忙看內科啦！」「啊他有幹什麼好事嗎？也沒什麼好事啦，不過就是週日休診時去騎個腳踏車嘛！」

原PO說，當時馬醫師從羅東騎到大同鄉山上（據google map資料顯示，路程約40公里起跳，騎單車單趟約3小時以上才能到達）幫原住民看義診，「手邊臨時沒有錢那就算了，反正下次也不會跟你收。」而馬醫師似乎還越騎越有興趣，「最後還組了個宜蘭巡診隊的玩意，大家一起騎腳踏車何樂而不為呢？」

「啊啊，那呂氏兄弟二人組呢？」男網友表示，197X年的時候，中間跑到澎湖的呂道南神父再度回到宜蘭，還順手帶了幾個保溫箱當「伴手禮」，「沒事帶保溫箱幹嘛？X宜蘭到台北很遠啊！」畢竟當時雪隧還沒通車，「啊宜蘭沒保溫箱的話，你告訴我哪隻剛生出來的小孩能撐兩個半小時去台北住保溫箱？」

之後呂若瑟和呂道南兩位神父就一起創了間血液透析基金會，「反正就是洗腎便宜一點還是免錢的啦！啊聖嘉民也是他們蓋的啦，總之就是花掉他們大把大把的歲月來服務殘障人士以及當時窮苦的宜蘭人。」

▲▼呂道南神父病逝，享壽84歲。（圖／翻攝羅東聖母醫院網頁）

▲呂道南神父2018年6月病逝，享壽84歲。（圖／翻攝羅東聖母醫院網頁）

身為老宜蘭人的原PO接著就說，「現在想想，其實好像也沒什麼大不了的嘛，只要學個外語、到當地住個五六十年、剛來的前幾年要忍受文化差異水土不服、每週日騎腳踏車繞宜蘭一圈看病、有事沒事扎自己放血給病人喝、幫忙蓋一些保溫箱、醫院、洗腎基金會、聖嘉民基金會，這樣就可以被宜蘭人記住一輩子了，其實滿簡單的對嘛～」

這些善舉讓男網友相當心疼神父們，「X，那些在噓為什麼要捐錢的，你各位自己來試試看啊！X的上次樓下花蓮那個劉一峰沒跟到已經夠煩了，這次這個就在我家結果也沒跟到……這些神父可以不要這麼有愛心嗎？」

他也補充道，「其實在聖母醫院草創時期還有潘志仁以及一堆我不記得名字的修士／修女／醫生／外國人／本國人（？），他們都貢獻很多，這篇文章只是簡單的挑幾個講而已」、「靈醫會成員其實多少都是有點薪水的，不過通常那些薪水主要用途是幫沒錢買藥吃的人買藥，次要用途才是填飽肚子。」最後忍不住再次感謝這些前輩們對宜蘭的付出。

看到貼文後，神父們善舉馬上震懾網友，「聽你講完我也想捐了」、「看了想捐了，有認識現役的可以捐嗎」、「神父你快點開放捐款帳號啦！我要捐款Q口Q」、「感謝他們做很多台灣人自己都不願意做的事情，很偉大」、「人家幫我們幾十年，現在有能力是該回報了」、「誰有幾個五十年？真的是有病耶（稱讚」、「范鳳龍醫師的傳說很扯，但是你可以去問聖母醫院的老護士，那些故事都是真的」、「google一下這些神父修女，才會知道他們對台灣人多好」、「QQ好了不起～」

ET快訊
iPhone12售價曝光！4款機型規格釋出　瀏海要「動刀」了
女騎士問「工作沒戴口罩？」　加油站工讀生秒回：我確診..下場
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

慰勞抗疫老藥師辛勞　黃偉哲親送鮮食打氣！

今年最大顆「超級滿月」來了！各地賞月機率曝　要比這次更大...得再等5年

觀光運輸業看過來！交通部寒冬送暖　「十張圖」看懂補助有哪些

國中生認連假出遊...隔天「19位改口」　老師傻眼了：家長打來說孩子記錯

狂捐1.5億有原因！宜蘭小哥曝神父「抽血救台人」善行　網飆淚：看了好想捐

支援防疫　醫療儀器公司捐隔離防護衣贈郭綜合醫院

口罩2.0第3波「4大超商」優惠懶人包！大美式、拿鐵買1送1　還有防疫額溫卡

學生擠在一起刷牙恐飛沫傳染　教育部：備2個杯子可在座位上潔牙

現代爸爸大多女兒控！他納悶「親戚也想生女兒」…網曝現實面：生兒子太虧

強制攤商戴口罩！夜市店家紛紛贊同但是...「都沒客人好像也沒差了」

Neinei、Max不同意爸媽出國玩！　吳尊「靠一招說服」孩子答應了

半夜被抱醒...噁男狂磨「妳門沒關」　新竹妹看監視器崩潰：真的快吐了

男神蘇志燮結婚了！　娶回小17歲主播女友

援助義大利疫情！6天捐款破1.2億 台人愛心狂湧...呂若瑟神父「喊停」

性侵勒斃「割乳做標本」！華山分屍案犯二審改判無期徒刑

1家6口棄養路邊！柴犬媽遭毆打 右眼萎縮滲血...視線離不開小黑寶

陳子玄離婚後稱陳建隆「爸爸」　首吐復合可能「大家很期待」

新竹最豪華懶人露營一泊4食！頂級和牛、獨立衛浴超享受～

老司機嬤跟孫女玩四字台語接龍　狂講超母湯詞語...網：完全笑噴

在家找樂子...玩超ㄎ一ㄤ角色扮演 網紅翻唱迪士尼經典曲變「防疫歌」

慰勞抗疫老藥師辛勞　黃偉哲親送鮮食打氣！

今年最大顆「超級滿月」來了！各地賞月機率曝　要比這次更大...得再等5年

觀光運輸業看過來！交通部寒冬送暖　「十張圖」看懂補助有哪些

國中生認連假出遊...隔天「19位改口」　老師傻眼了：家長打來說孩子記錯

狂捐1.5億有原因！宜蘭小哥曝神父「抽血救台人」善行　網飆淚：看了好想捐

支援防疫　醫療儀器公司捐隔離防護衣贈郭綜合醫院

口罩2.0第3波「4大超商」優惠懶人包！大美式、拿鐵買1送1　還有防疫額溫卡

學生擠在一起刷牙恐飛沫傳染　教育部：備2個杯子可在座位上潔牙

現代爸爸大多女兒控！他納悶「親戚也想生女兒」…網曝現實面：生兒子太虧

強制攤商戴口罩！夜市店家紛紛贊同但是...「都沒客人好像也沒差了」

一年賣出999座101高度！匠土司一週年生日媽祖級女神來祝賀　Fred端出鴨肝牛排寶盒被秒殺

EIA下修油價和產量預期　西德州原油大跌逾10%...今早強勢反彈5%

逃離東京！日本人湧入鄉村恐致疫情擴散　最後3塊「新肺淨土」陷危機

龜山路旁貨車連2天火燒車　男坦承「無聊才縱火」下場慘

15分鐘就能測出新冠病毒　國衛院研發快篩試劑

外遇又丟500萬債務給前妻？　劉至翰動怒揭真相：我欠的是近千萬！

慰勞抗疫老藥師辛勞　黃偉哲親送鮮食打氣！

苦蹲32天！小羅納度繳百萬保釋金　獲暫時自由身

韓國瑜用「三個小動作」反罷免　高雄人怒了！

美容館老闆娘受威脅！咬牙赴約「全家靠這生活」遭強來…噁男喊：不會嫌棄妳

生活熱門新聞

強冷空氣+輻射冷卻下周爆冷探11℃

陳時中全英喊話：將台灣納入WHO

下波鋒面「全台有雨+冷氣團」　吳德榮：北部低溫11度

內衣廠神發明　總裁堅持留在台灣

4歲染疫童幼兒園「師生7人出現症狀」

南韓超市驚見「賣整盒醫療口罩」

護理師雲林求職！體檢「疑似懷孕」...院方發2000不錄用

美研究口罩「擋不住」新冠病毒！台大醫回應

「最近急救室爆炸很多都這種」　醫籲若有10點症狀就醫

1.2億善款報恩　神父淚謝台灣人

家長否認連假出遊！開課竟一半學生舉手

新冠病毒快篩　未來盼像驗孕棒一樣簡易

高雄妹搖晃炸馬桶！夜店尋人：終身0元

強制戴口罩！夜市店家贊同但...「都沒客人好像也沒差了」

更多熱門

相關新聞

「換下機油都去哪？」　網揭密：很好賺

「換下機油都去哪？」　網揭密：很好賺

一般來說，機車騎到1000公里時，就會亮起機油燈，提醒車主準備該換機油了。就有網友在PTT的Gossiping板上問卦「機車行老闆換下的機油都去哪的八卦？」文中表示，每次去機車行換機油時，車行老闆都會把舊的機油倒在一個小盆子裡，然後再收集到一個油桶裡，「那最後這些機油會運到哪裡去？會怎麼處理？有沒有八卦？」

1.2億善款報恩　神父淚謝台灣人

1.2億善款報恩　神父淚謝台灣人

「救義大利」捐款1.5億！多出3千萬退還或幫助他人

「救義大利」捐款1.5億！多出3千萬退還或幫助他人

租屋處洗衣機髒爆！友勸送自助洗衣店　網喊母湯

租屋處洗衣機髒爆！友勸送自助洗衣店　網喊母湯

背詩詞嘆「長大沒幫助」　神人曝一用處網跪了

背詩詞嘆「長大沒幫助」　神人曝一用處網跪了

關鍵字：

神父捐款呂若瑟范鳳龍馬仁光呂道南捐款宜蘭PTT

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

即／台中6歲女公園玩耍遭性侵　里長帶人抓綠衣狼

謝忻徹底失業被目擊「東區咖啡店打零工」！

即／6歲女遭性侵！台中狼身分曝光：已婚有孩子

強冷空氣+輻射冷卻下周爆冷探11℃

30K女會計A走公司1億　4年買10幢房

陳時中全英喊話：將台灣納入WHO

劉至翰外遇欠債500萬　前妻遭連累

住院醫聚餐釀群聚感染　院長震怒

韓國瑜反制罷免公投決定打行政訴訟　8日上午正式遞狀聲請終止

謝和弦「女粉絲恩愛陪玩照」外洩！莉婭反咬

川普開譙WHO：拿美國經費卻以中國為中心

愛莉莎莎嗆一隻阿圓道歉片「看起來像假哭」

韓國瑜聲請停止罷免公投5理由曝光：民進黨想沒收2018高雄敗選結果

超甜女友「每晚都要」高中生累爆

娶初音不到兩年！　日男自爆陷喪妻之痛

更多

最夯影音

更多
Neinei、Max不同意爸媽出國玩！　吳尊「靠一招說服」孩子答應了

Neinei、Max不同意爸媽出國玩！　吳尊「靠一招說服」孩子答應了
半夜被抱醒...噁男狂磨「妳門沒關」　新竹妹看監視器崩潰：真的快吐了

半夜被抱醒...噁男狂磨「妳門沒關」　新竹妹看監視器崩潰：真的快吐了

男神蘇志燮結婚了！　娶回小17歲主播女友

男神蘇志燮結婚了！　娶回小17歲主播女友

援助義大利疫情！6天捐款破1.2億 台人愛心狂湧...呂若瑟神父「喊停」

援助義大利疫情！6天捐款破1.2億 台人愛心狂湧...呂若瑟神父「喊停」

性侵勒斃「割乳做標本」！華山分屍案犯二審改判無期徒刑

性侵勒斃「割乳做標本」！華山分屍案犯二審改判無期徒刑

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面