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台南中西區、北區及東區等10里　4月15日停水19小時

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▲配合交通部鐵道局中部工程處工程所需，於民族路一段辦理600mm管線改遷工程，中西區、北區及東區等10里，4月15日上午９時起至16日凌晨４時止，停水19小時。（圖／記者林悅翻攝）

▲配合交通部鐵道局中部工程處工程所需，於民族路一段辦理600mm管線改遷工程，中西區、北區及東區等10里，4月15日上午９時起至16日凌晨４時止，停水19小時。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台灣自來水公司第六區管理處為配合交通部鐵道局中部工程處工程所需，於民族路一段辦理600mm管線改遷工程，中西區、北區及東區等10里，4月15日上午９時起至16日凌晨４時止，停水19小時，南區、中西區及東區亦有11個里受到影響水壓較低，請儲水備用。

為考量工程進度施作及民眾通行安全，工地周邊會執行交通管制，請用路人配合改道並注意交通安全，若遇豪雨或發佈颱風警報，則本次停水施工取消。停水區域影響範圍包括:台南市北區：公園里、長興里、北華里；中西區：城隍里、永華里、赤崁里、南美里；東區：東門里（台鐵鐵路以西）、成大里（台鐵鐵路以西）、圍下里（台鐵鐵路以西）。

請繼續往下閱讀...

水壓降低區域影響範圍包括：台南市南區：大忠里（中華南路一段以北）、大林里（國民路以東）、竹溪里（國民路以東）、新生里；中西區：郡王里、開山里、南門里、小西門里；東區：大同里（台鐵鐵路以西）、大福里（台鐵鐵路以西）、大德里（台鐵鐵路以西）、路東里（台鐵鐵路以西）。

本次停水用戶數計17830戶、水壓降低戶數19644戶，除停水區域及水壓降低區域外、其餘地區可正常供水，惟於復水時管線末端、大樓及地勢較高之地區，供水延遲。

自來水公司提醒，停水區域屬地勢較低地區，停水初期管線中尚有自來水，俟流盡即呈無水狀態，有水時安心使用，請勿恐慌進線詢問。停水期間，勿將接用水龍頭的橡皮管浸入容器水中，以免發生虹吸作用而汙染飲用水。送水初期水質可能較為混濁，請用戶暫勿取用，等水清後再進水，停水期間應關閉電動抽水機電源，慎防火警。有關停水相關訊息可撥打免付費專線1910，或上台水網站（https:// wateroff.water.gov.tw/）查詢。

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