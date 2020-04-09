　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

退休醫事人員點點名！　台南市號召退休醫護及藥事等人員支援防疫

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台南市長黃偉哲超前部署，召退休醫護及藥事等人員進場支援，一同參與對抗武漢肺炎防疫工作。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲超前部署，召退休醫護及藥事等人員進場支援，一同參與對抗武漢肺炎防疫工作。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

新冠肺炎全球確診人數已突破130萬，美國及歐洲各國感染人數仍持續快速增加，然而醫護人力及醫療資源若不足，恐造成醫療體系崩潰，因此許多國家陸續號召退休醫護人員，重返工作崗位，擴大防疫量能，台南市長黃偉哲超前部署，借鏡美國號召退休醫護及藥事等人員進場支援，一同參與對抗武漢肺炎防疫工作。

台南市防疫不落人後，黃偉哲市長積極向台南市醫師、牙醫師、中醫師、護理及藥事人員等醫事人員公會，號召退休醫護及藥事人員投入台南市醫療行列，分擔防疫工作，內容包括協助疫情調查、提供防疫衛生教育、諮詢、電話向居家隔離及檢疫者健康關懷等，以舒緩第一線防疫人員壓力，9日正式成軍，並向防疫指揮官黃偉哲宣示加入防疫行列的決心，共同和第一線防疫人員並肩作戰，同時黃偉哲市長亦感謝這群當仁不讓的勇士，在疫情最嚴峻的時刻願意挺身而出，發揮長才為國家貢獻一己之力。

▲台南市長黃偉哲超前部署，召退休醫護及藥事等人員進場支援，一同參與對抗武漢肺炎防疫工作。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市千代藥局70多歲藥師陳盈舟，半年前動完手術，必須包著尿布工作，面對這次疫情來勢洶洶，不顧自己身體帶來的不便，堅持替社會盡一份心力，主動加入成為增量銷售口罩的藥局，讓黃偉哲市長相當感動，並讚賞陳盈舟藥師「燃燒自己照亮別人」的精神，值得大家尊敬。黃偉哲市長同時也感謝所有為防疫付出的第一線人員，許多人和陳藥師一樣，持續不懈堅守崗位，默默付出，共同為防疫奮戰，都是整個社會的楷模。

▲台南市長黃偉哲超前部署，召退休醫護及藥事等人員進場支援，一同參與對抗武漢肺炎防疫工作。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長也呼籲防疫有賴政府、民間及第一線防疫人員戮力齊心，每個人都是防疫上不可或缺的螺絲釘，唯有各自將螺絲拴緊，才能夠撐到最後，成功防疫，而退休醫藥護理人員共同響應就是政府、民間及第一線防疫人員齊心合作最好的詮釋。

據了解，目前已有50多位熱心退休醫護、藥事人員響應防疫，衛生局表示，將持續擴大推動。

►75%酒精的乾洗手來啦！

ET快訊
快訊／挖到大腿！　宜蘭羅東工地發現女性屍塊
今晚不用來了！酒店小姐補睡中驚醒…轉戰飯局妹　1小時損失3千
獨／武漢丈母娘瞞台灣女婿跳樓輕生　自責「是我害了你們！」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

南投國姓仁愛鄉9條農路巷道待修　縣長敲定斥資770萬元徹底改善

中央宣布酒店舞廳暫停營業　黃偉哲：支持此類場所停止營業

守護台東零確診　社區關懷據點提倡長者防疫宣導

台東林管處森林育樂場域防疫措施　提醒民眾配合

玉管處成立35週年慶　「與山為伍˙風華再現」特展揭幕

養成一再違停習慣　警：有一天恐會烙下終生遺憾

退休醫事人員點點名！　台南市號召退休醫護及藥事等人員支援防疫

力行防疫社交距離　黃偉哲以視訊方式出席行政院會

南投2確診案例都康復出院　開出6張防疫罰單罰款47萬

台中、新北發放津貼慰勞一線防疫人員　台南藍軍問：台南防疫人員呢？

夫管嚴！老婆要帶「無袖背心」出國玩　吳尊傻眼太露：妳現在穿給我看

10歲童寫信寄口罩「保護部長」 陳時中感動笑回：台灣人很有心

高雄男上公車拒戴口罩吼：沒屁用 嗆「盡量叫警察」被霸氣司機攆下車

全球破141萬確診！川普譙WHO 拿美國經費卻「以大陸為中心」

勤洗手！PIKO太郎改編神曲《PPAP》 推出「防疫版」超洗腦：為和平祈禱

Amber害羞重現f(x)《Hot Summer》　看到11年前的自己：歐買尬我在幹嘛！

韓營遞狀聲請「終止韓國瑜罷免案」！王淺秋：Wecare博歹筊，賭輸就翻桌

女兒「手繪可愛插圖」介紹新冠病毒 中研院長中文配音！網大讚：超詳細

胖橘貓「捧10kg油肚理毛」舔不到 無助望遠方...爸嘆：牠有在減肥了

現成紙箱「對半切一刀」再利用　輕拉重組就變狹長包裝費省起來

南投國姓仁愛鄉9條農路巷道待修　縣長敲定斥資770萬元徹底改善

中央宣布酒店舞廳暫停營業　黃偉哲：支持此類場所停止營業

守護台東零確診　社區關懷據點提倡長者防疫宣導

台東林管處森林育樂場域防疫措施　提醒民眾配合

玉管處成立35週年慶　「與山為伍˙風華再現」特展揭幕

養成一再違停習慣　警：有一天恐會烙下終生遺憾

退休醫事人員點點名！　台南市號召退休醫護及藥事等人員支援防疫

力行防疫社交距離　黃偉哲以視訊方式出席行政院會

南投2確診案例都康復出院　開出6張防疫罰單罰款47萬

台中、新北發放津貼慰勞一線防疫人員　台南藍軍問：台南防疫人員呢？

SBL／賈西亞父親離世10日返美　璞園將以單洋將完成賽季

JHBL／永仁、復興2連勝　攜手叩關4強

炎亞綸罵譚德塞激怒陸網友！　微博PO文列4解釋：我的世界人類就是一體

被譚德塞痛罵後台灣更紅了　蔡英文推特追蹤突破95萬

寧花7元省時！他想破頭「為何一堆排買口罩」　網曝心態：有活著的感覺

指揮中心下「八大行業」禁令！　有「男、女陪侍」酒店舞廳即起停業

南投國姓仁愛鄉9條農路巷道待修　縣長敲定斥資770萬元徹底改善

瑞士直擊》瑞士版「陳時中」不封城　引發法語區反彈

半夜聽到詭異聲！　他開燈看...倉鼠「逃獄到一半」扶牆裝沒事

中央宣布酒店舞廳暫停營業　黃偉哲：支持此類場所停止營業

下班後想運動…路上看到窄裙正妹！他衝上去把美臀當籃球抓

地方熱門新聞

老師打斷女兒手　彰教育處啟動調查

大溪木博館5歲　市議員志工接地氣

汽車駕照不等於機車駕照　上路前要注意

「木博喵」帶路　大溪木博館5週年慶

華泰名品城　4/13起調整營業時間

嘉檢解剖死者發現肺部異常　檢體送驗陰性

三義路基掏空　自來水管破裂車下陷

新北400萬人口活動抽中首獎套房

一再違停有一天恐會烙下終生遺憾

萬美玲與「Footer」做公益　捐贈口罩套

南投2確診案例都康復出院　開出6張防疫罰單

酷碰券拼經濟高思博說最後沒得吃！

免費提供次氯酸水　花蓮7個點自備容器索取

台中、新北發放津貼慰勞防疫人員台南呢？

更多熱門

相關新聞

邊防新冠肺炎　海巡署長室：沒忘豬瘟威脅

邊防新冠肺炎　海巡署長室：沒忘豬瘟威脅

在台灣全力打這場新冠肺炎防疫戰前，非洲豬瘟的威脅尚未解除，不過相關單位並未因此鬆懈。海巡署長室9日在粉絲專頁貼文，「COVID-19防疫期間，我們沒有忘記來自非洲豬瘟的威脅。對於從疫區返國的旅客、海上飄流的豬屍，一刻都不敢鬆懈」，要民眾一起守護台灣豬，千萬不要在關鍵時刻成為「豬隊友」。

毛孩防疫宅在家　每月定期防「蟲」也很重要

毛孩防疫宅在家　每月定期防「蟲」也很重要

嘉義市新購電動機車最高可省1萬5

嘉義市新購電動機車最高可省1萬5

東森營收年增23%　王令麟：用心經營真情相挺

東森營收年增23%　王令麟：用心經營真情相挺

黃偉哲以視訊方式出席行政院會

黃偉哲以視訊方式出席行政院會

關鍵字：

退休醫事人員台南藥事防疫

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

傳台北酒店女公關確診！衛生局上門傻眼

譚德塞WHO記者會首度公開點名台灣

快訊／蔡英文邀請譚德塞訪問台灣：感受努力在歧視、孤立中走向世界

快訊／譚德塞痛罵台灣3分鐘　外交部700字反擊要求道歉

50萬有找！TOYOTA微型車特仕版

川普問「從哪來」陸東方衛視記者：台灣

新冠肺炎10大症狀！出現「1現象」應緊急就醫

譚德塞罵台灣！阿滴173字開譙：公X小

疫情哪國最安全？「榜首」旁皆為重災區

4款新iPhone規格、售價曝光

一覺醒來！盜版網pttplay、小鴨影音、momovod也關了

美女主播報新聞…「白色塗鴉衣」網看傻：沒穿吧

電梯遇酒醉妹「我住301」他帶回家好掙扎

沒了F4光環　朱孝天「結婚請不動人」

正義浪浪見狗被追咬　秒出手救援

更多

最夯影音

更多
夫管嚴！老婆要帶「無袖背心」出國玩　吳尊傻眼太露：妳現在穿給我看

夫管嚴！老婆要帶「無袖背心」出國玩　吳尊傻眼太露：妳現在穿給我看
10歲童寫信寄口罩「保護部長」 陳時中感動笑回：台灣人很有心

10歲童寫信寄口罩「保護部長」 陳時中感動笑回：台灣人很有心

高雄男上公車拒戴口罩吼：沒屁用 嗆「盡量叫警察」被霸氣司機攆下車

高雄男上公車拒戴口罩吼：沒屁用 嗆「盡量叫警察」被霸氣司機攆下車

全球破141萬確診！川普譙WHO 拿美國經費卻「以大陸為中心」

全球破141萬確診！川普譙WHO 拿美國經費卻「以大陸為中心」

勤洗手！PIKO太郎改編神曲《PPAP》 推出「防疫版」超洗腦：為和平祈禱

勤洗手！PIKO太郎改編神曲《PPAP》 推出「防疫版」超洗腦：為和平祈禱

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面