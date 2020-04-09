退休醫事人員點點名！　台南市號召退休醫護及藥事等人員支援防疫

▲台南市長黃偉哲超前部署，召退休醫護及藥事等人員進場支援，一同參與對抗武漢肺炎防疫工作。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

新冠肺炎全球確診人數已突破130萬，美國及歐洲各國感染人數仍持續快速增加，然而醫護人力及醫療資源若不足，恐造成醫療體系崩潰，因此許多國家陸續號召退休醫護人員，重返工作崗位，擴大防疫量能，台南市長黃偉哲超前部署，借鏡美國號召退休醫護及藥事等人員進場支援，一同參與對抗武漢肺炎防疫工作。

台南市防疫不落人後，黃偉哲市長積極向台南市醫師、牙醫師、中醫師、護理及藥事人員等醫事人員公會，號召退休醫護及藥事人員投入台南市醫療行列，分擔防疫工作，內容包括協助疫情調查、提供防疫衛生教育、諮詢、電話向居家隔離及檢疫者健康關懷等，以舒緩第一線防疫人員壓力，9日正式成軍，並向防疫指揮官黃偉哲宣示加入防疫行列的決心，共同和第一線防疫人員並肩作戰，同時黃偉哲市長亦感謝這群當仁不讓的勇士，在疫情最嚴峻的時刻願意挺身而出，發揮長才為國家貢獻一己之力。

台南市千代藥局70多歲藥師陳盈舟，半年前動完手術，必須包著尿布工作，面對這次疫情來勢洶洶，不顧自己身體帶來的不便，堅持替社會盡一份心力，主動加入成為增量銷售口罩的藥局，讓黃偉哲市長相當感動，並讚賞陳盈舟藥師「燃燒自己照亮別人」的精神，值得大家尊敬。黃偉哲市長同時也感謝所有為防疫付出的第一線人員，許多人和陳藥師一樣，持續不懈堅守崗位，默默付出，共同為防疫奮戰，都是整個社會的楷模。

黃偉哲市長也呼籲防疫有賴政府、民間及第一線防疫人員戮力齊心，每個人都是防疫上不可或缺的螺絲釘，唯有各自將螺絲拴緊，才能夠撐到最後，成功防疫，而退休醫藥護理人員共同響應就是政府、民間及第一線防疫人員齊心合作最好的詮釋。

據了解，目前已有50多位熱心退休醫護、藥事人員響應防疫，衛生局表示，將持續擴大推動。

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