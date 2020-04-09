各縣市加碼補助電動機車 全國前五名...嘉義市新購最高省1萬5

▲電動機車。（資料照／記者張慶輝攝）

政治中心／綜合報導

台灣智慧移動產業協會9日指出，目前已有18縣市公布2020年新購電動機車加碼補助方案，從各縣市環保局對於新購者的補助來看，嘉義市、台南市、桃園市、新竹縣及雲林縣為全國前五名。

台灣智慧移動產業協會表示，交通運具電動化程度，已經成為評估一個國家先進與否的指標，挪威與英國已宣布未來將禁售燃油車輛，反觀台灣電動機車約28萬台，僅占全國1400萬台機車總數的2％，若從減少空汙角度來看，電動機車占整體機車的比重仍然太低，需要持續的政策鼓勵。

根據2020年已公布的加碼補助方案，台灣智慧移動產業協會表示，台南市與桃園市對新購電動機車加碼補助6千元，是六都之中金額最高的兩個城市，若再加上中央政府補助，買新車最高可省1萬3千元。

若放眼全國前五名的新購補助，冠軍則是嘉義市的8千元，要是再加上中央補助，最高可省1萬5千元，第二至五名分別為台南市、桃園市、新竹縣、雲林縣，目前尚未公布補助方案的縣市則有高雄市、澎湖縣、金門縣及連江縣。

對此，高雄市政府環保局也表示，年度補助方案即將進行公告，並於公告後開始受理民眾申請，各方案內容及補助剩餘額度將不定期於高雄市政府環境保護局機車排氣檢驗及汰舊補助資訊網最新消息內公告。

▲台南市消防局之前再添購64台電動機車，展現對抗空汙、保衛健康決心。（資料照／記者林悅翻攝）

台灣智慧移動產業協會秘書長郭錦程表示，國內電動機車的消費族群中，18至25歲的車主占比三成，「這些機車首購族很有環保意識，十分認同電動機車，是政府推動低碳家園的助力」，但他們往往卻是人生中第一次買車，沒有舊車可以汰換，所以地方政府若補助新購，會讓年輕人更有誘因，既鼓勵環保也會受到首購族的歡迎。

另外，台灣智慧移動產業協會指出，新北市作為全國機車數量最多的行政區，僅針對電動機車提供新購與汰購的加碼補助，至於有空污疑慮的燃油機車則不納入補助範圍。至於基隆市則是另一個強力展現推動低碳交通企圖心的地方政府，今年不僅補助大幅成長，也計畫在公有土地上廣設充換電站，希望透過補助和基礎建設雙管齊下，提高電動機車的普及率。



台灣智慧移動產業協會是由關心「智慧運輸」與「乾淨能源」的產、學、研各界於2019年6月成立，目前協會主要成員包括睿能創意、宏佳騰機車、全興工業、六和機械等多家國內電動機車業者及產業鏈上下游夥伴，透過鏈結在地、鏈結國際，全力推動智慧運輸與乾淨能源兩大目標。