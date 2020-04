88歲老婦自己唱生日快樂歌　她抱怨：沒人要來看我

▲今年3月25日是諾瑪的88歲生日。(圖/取自免費圖庫Pixabay)

記者楊庭蒝/綜合報導

美國新澤西州(New Jersey)一位婦人諾瑪(Norma Gregotio)獨自在家自主隔離,正好碰到自己生日,便拿著家人送的生日蛋糕,自己唱著生日快樂歌並表示,「因為新冠病毒的關係,我只能一個人在家,但我有蛋糕和蠟燭來提醒,今天是特別的日子」,隨後將整個過程拍攝下來轉傳給孫女傑西卡(Jessica Kerrigan)。

諾瑪出生於1932年3月25日,今年88歲,曾在二戰期間移居義大利,戰後搬回新州居住,因為疫情的關係,近期決定在家自主隔離。家人為了慶祝她生日,便送上了一個不能食用的「鮮花蛋糕」,而諾瑪便在家中自己唱著生日快樂歌和吹蠟燭。

傑西卡在收到祖母錄製的影片之後,覺得相當感人,就把影片轉傳到抖音(TikTok),結果感動眾多網友造成熱議,影片已經突破900萬次的觀看。

雖然諾瑪偷偷抱怨,對於家人寄給她的鮮花蛋糕不能食用感到有些失望,但自己過生日並不感到難過,反而還相當感恩,「每天醒來前都會感謝上帝給我新的一天,睡前也會感謝上帝給我一天的生活。」

影片在網路上瘋傳後,諾瑪收到很多來自各地的祝福,不過她也強調,「希望大家可以知道,我自己一個人並不會傷心、孤獨,感謝大家的祝福。」

"I made a special wish."



A grandmother forced to spend her 88th birthday alone under self-quarantine certainly made the most of it, sharing her joy online. https://t.co/SKACYA98pE pic.twitter.com/prvCYBbBaL