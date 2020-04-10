影／人流管制上路！逛夜市要「全程戴口罩」　取消商圈試吃服務

記者李宜秦／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(10)日表示，清明連假期間，許多旅遊景點人潮爆滿，連假結束後，疑似個案通報採檢數量增加。為防止潛在傳染鏈威脅國內防疫安全，指揮中心宣布，自即日起著名觀光景點、國家公園、遊樂區及夜市、寺廟等人潮密集公共場域，實施人流管制措施，請業者、商店、管理單位及民眾配合，為防疫盡份心力。

▲0410中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

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副指揮官陳宗彥表示，目前疫情嚴重的狀況下，各國都有封城、禁足等措施，台灣可維持正常生活，應珍惜得來不易的成果，因此要針對容易人流聚集的地區，邀集相關單位商討，訂定幾項規定。

陳宗彥表示，針對國家公園、遊樂區、夜市、寺廟等進行管制，夜市與商圈將要求攤商、消費者戴口罩，夜市商圈自治會組織需依照社交指引，提出總量管制計畫，規劃單一出入口，取消試吃活動，拉大攤位安全距離，用餐位置要採取隔板等防疫作為。熱門攤位如名店等，必須劃設地面標示，經濟部也會選定示範的夜市或商圈，拍攝影片提供參考。

國家公園部分，都是範圍較大，也在大自然地區，會以停車場管制車流，停車率達到5成後就會發出在地性簡訊，通知附近民眾，導引人流疏散，另會搭配周邊道路系統，於電子看板上提出警訊，也會讓用路人或其他民眾知道，要前往的地點達到一定人數，改變行程。

旅宿部分，連續假期前會要求業者提供相關訂房數字，讓指揮中心參考，掌握人流，針對訂房率較高的業者，必須做好出入動線與用餐分流措施。寺廟部分，已要求地方政府輔導，規劃參拜動線、管控人數，避免提供飲食，減少感染風險。

指揮官陳時中表示，這些是根據社交距離做的人流管制。另外因為小嬰兒、幼兒不能戴口罩，希望成人可以距離小孩適當距離。在大眾運輸或景點，要盡量讓出距離。

▲4/10起人流管制。（圖／截自衛福部）