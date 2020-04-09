勞動部統計高雄7天暴增363人無薪假　數字有落差！「這個第一」高市勞工局怒槓

▲高雄市政府勞工局。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導

勞動部8日公布最新「因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時」（俗稱無薪假）數據，截至8日，2020年全台勞雇雙方協商減少工時共有370家企業、累計8739人，其中以高雄市增加人數383人最多。對此數據公告，高雄市勞工局則是認為數據有誤，並指出1日至8日統計期間，影響勞工數還較上區間減少3人，希望勞動部能再釐清確認。

▲高雄市勞工局主秘皮忠謀出面說明高雄無薪假情況 。（圖／記者吳奕靖攝）

根據勞動部統計實施減班休息最多的業別，其中以住宿餐飲業2979人居冠，其次則是製造業2965人，而金屬機電工業也超越2000大關。若是按地區分別，六都無薪假實施人數最多地區以台北市2244人居冠，其次為新北市1532人，依序為台南市946人、高雄市904人、桃園市670人，台中市234人則是無薪假人數最少的地區。

▲高雄市政府勞工局公布近期無薪假統計狀況。（圖／記者許宥孺翻攝）

而在勞動部每周統計數字方面，高雄市無薪假人數卻在一周內增加18家企業共383人，對此，高雄是勞工局認為數據有誤，主秘皮忠謀指出，截至8日，高雄市無薪假有39家企業，影響勞工數是721人，相較統計至1日的數字，家數維持39人並未增加，影響勞工數還減少了3人。

皮忠謀表示：「高雄市政府對於掌握數據相當有信心，至於和勞動部統計數據有落差，目前並不清楚，但已和勞動部聯繫，希望能釐清、確認，若有誤植的部分也要適時修正。」

皮忠謀表示，凡是收到無薪假通報的事業單位，高雄市勞工局都會逐家關懷，確認實施無薪假是否為勞資雙方合意，以及雙方協商條件是否符合現行法令規範。

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