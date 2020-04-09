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「蹲下去又站起來」這動作…他衰被鄰居控告：偷抱走我家貓咪

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▲▼貓,貓咪。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲高雄市顏姓男子認為鄰居偷抱走愛貓。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市鳳山區一名顏姓男子的愛貓走失，調閱住家附近監視器後發現，蕭姓男子曾在貓咪徘迴地方出沒，甚至有「蹲下再站起」的動作，認為是蕭姓男子偷抱走愛貓，因此提告侵占，不過檢方看過畫面後，認為影像十分模糊，無法確認顏姓男子手中是否有抱著貓咪再站起，因此檢方判不起訴處分。

2019年4月2日，顏姓男子家中飼養的貓咪不見了，他調閱家中附近監視器，發現貓咪曾在蕭姓鄰居家門口徘迴走動，不久後，蕭姓男子騎乘機車回家，並在家門口處有「蹲下再站起」的動作，並請警方陪同前往蕭姓男子住處查看，但並沒有發現家中有愛貓的蹤跡，不過顏姓男子認為鄰居嫌疑最大，因此怒告蕭姓男子侵占罪。

檢方處分書指出，蕭姓男子承認有「蹲下再站起」的動作，辯稱：「因為手上有便當、飲料、圍裙，開門時鑰匙掉了，所以才蹲下去撿鑰匙」，否認有抱走貓咪行為。

檢方認為，依據顏姓男子所提供的監視器畫面影響十分模糊，雖然可看出蕭姓男子騎車畫面，但已經無法看出貓咪當時行蹤，且畫面中，蕭姓男子蹲下的影面已經難以辨識，更何況是以畫面確認蕭姓男子手中有抱貓的行為，加上警方也沒有在蕭男家中找到貓，因此認為罪證不足，判不起訴處分。

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