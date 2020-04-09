金芭黎舞廳台商太毒了！負壓78天「難過3採關」　指揮官爆：出院會造成恐慌

▲高雄市金芭黎舞廳。（圖／記者吳奕靖攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市左營區一名台商隱匿大陸武漢旅遊史，還到金巴黎舞廳找舞小姐狂歡，之後確診感染新冠肺炎，因身上反覆檢驗出病毒，從1月23日入住負壓隔離病房至今已78天尚未出院，有醫師建議，可培養病毒以釐清是「活病毒」還是「死病毒」，但感染科醫師認為，培養病毒屬高風險，在無法確認體內病毒是否具傳染力前，病人出院必會造成恐慌。

曾為台大醫師的林氏壁日前接受電台專訪時指出，根據國際期刊發表研究顯示，感染上新冠肺炎後，前7天上呼吸道病毒量大，且有很強的傳染力，但第8天後培養不出「活病毒」，就不再有傳染力，代表隔離時間不需要太長。

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▲衛福部傳染病防治醫療網高屏區指揮官陳垚生。（圖／記者吳奕靖攝）

衛福部傳染病防治醫療網高屏區指揮官、感染科醫師陳垚生則認為，培養病毒並非現行常規做法，「因為培養病毒是高危險的檢驗方式，且實驗室需要疾病管制署認證才可執行，一般檢驗單位並不能輕易執行，目前南部並沒有病毒培養實驗室」。

陳垚生指出，依照疾病管制署檢驗流程，新冠肺炎患者採檢若呈陽性反應，則4天後再行採檢，檢驗報告若是陰性反應，那就隔天再採，可以縮短檢驗時間，台商分則檢驗具陽性表現，但是病毒是否為活性，這方面並不清楚。

陳垚生建議：「依據中央流行疫情指揮中心規定，新冠肺炎患者需連續3採陰才能出院，而左營台商體內病毒持續呈現陽性反應，因此還無法解除隔離，還得繼續注意，在無法確認體內病毒是否為活性或具傳染力前，病人出院必會造成恐慌」。

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