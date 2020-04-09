不只101大樓！點亮高雄夜空　五星飯店首次外牆浮現「暖心」為醫護打氣

記者許宥孺／高雄報導

受到新冠肺炎疫情影響，不僅讓醫護人員忙翻天，餐飲、旅宿業也受到莫大衝擊，不少業者化危機為轉機，像是高雄漢來大飯店在防疫期間推出住房優惠，讓居家檢疫民眾住在家裡，家人改住五星級飯店，一人最低1晚只要1000元；此外，即日起至6月底，每晚住房樓層都會排列出大愛心圖形點亮高雄，向防疫英雄致敬。

▲漢來大飯店利用空房排列出愛心，向防疫人員致敬。（圖／記者許宥孺翻攝）

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▲漢來大飯店營運總處總監陳素娟。（圖／記者許宥孺翻攝）

漢來大飯店營運總處總監陳素娟表示：「懸在高樓的大愛心面向自強路方向，共動用42個房間構成。從四月份開始，每天晚上7點到10點，利用黑暗的樓層點亮愛心；除了用心點亮夜空，我們也想藉此向所有防疫英雄致敬，包括第一線的醫療人員、生產口罩的國家隊，甚至在每個角落配合防疫的民眾，這段時間我們更要凝聚彼此，溫暖這個世界。」

▲漢來大飯店為防疫英雄打氣。（圖／記者許宥孺翻攝）

漢來大飯店公關林文琪表示，新冠肺炎疫情蔓延近三個月，百工百業受創極深，漢來大飯店為了幫大家打氣，從8日晚間開始至6月底，利用無人入住的樓層排出愛心燈號，點亮高雄夜空，呼籲凝聚彼此的力量溫暖世界。

為刺激國旅住房率，漢來飯店在防疫期間推出「Fun心遊住房優惠」，雙人房不含早餐$2800元起，含早餐$3500元起；另外更推出「家外之家專案」，讓居家檢疫民眾住在家裡，家人改住五星級飯店，雙人房不含早餐最低一人只要$1000，但須連住10晚，並附家人的居家檢疫通知書。

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