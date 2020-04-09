反「二林精機」遭疑抗議沒用！青年們怒了：姑息才是順利通過的關鍵

▲青年組合表示，彰化是全台灣農業重要地方，被破壞將造成糧食和農地問題。（圖／反二林精機青年組合提供）



記者許展溢／台北報導

爭議超過12年的「二林精密機械產業園區」案，歷經彰化縣3任縣長（卓伯源、魏明谷、王惠美）、機械公會3任理事長。二階環評專案小組開5次初審會議才通過送環評大會。原4月8日要在環保署審查卻因新冠肺炎疫情取消。由學生們組成的反二林精機青年組合極力反對，但外界質疑「抗議沒用」。他們表示，「姑息才是讓他們順利通過的原因」。

二林精機園區位於彰化縣二林鎮台糖萬興農場，面積約352.82公頃，緊鄰科技部開發的中科二林園區，面積約631公頃。王惠美在專案小組強調，二林精機是彰化鄉親最期待，也是最接地氣的一案，目前已有340家廠商想進駐，面積有516公頃需求，不用擔心有蚊子館狀況，因中美貿易等狀況，回流台商會更多，相對土地需求量多。

請繼續往下閱讀...

▲王惠美親自出席環評強調，二林精機是彰化鄉親最期待，也是最接地氣的一案。（圖／記者許展溢攝）



以上看在當地青年眼裡卻不是這麼一回事。青年組合中的學生李宇翔向《ETtoday新聞雲》表示，彰化農業、工業問題嚴重，此案不合理開發卻通過送大會，也沒有什麼人重視，必須站出來讓更多人知道，因此集結了年輕人力量，看能不能擋住該案。

只是，青年組合被質疑抗議沒用，環評硬要過是能怎麼辦？青年組合堅信，抗議是有用的，以鹿港杜邦、鹿港彰北焚化爐、彰工火力發電廠、彰南產業園區、大城產業園區、國光石化等，都是居民展現力量的成功案例，「姑息才是能讓他們順利通過的關鍵原因」。

▲二林精機2月環評初審闖關5次成功，環委決議通過送大會。（圖／彰化縣政府提供）



李宇翔說，不解的是，彰化二林中科園區根本沒什麼廠商進駐，且彰濱工業去更是閒置已久，很多開發根本沒有好好利用，更別說當地會有就業機會，並強調，彰化是全台灣農業算很重要地方，一直被破壞，將造成糧食和農地等問題。

青年組合進一步表示，都說工業區會增加就業機會很好，但會增加誰的就業機會？不一定是在地人，沒有白紙黑字要求工廠聘請在地勞工，高階主管可能大多是外地調派來，工廠第一線員工也很可能以便宜的外籍移工為主，工業區造福外地人就算，同時也侵害台灣寶貴農地，並讓在地人承受汙染，得不償失。