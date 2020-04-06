環評通通不審了！環保署宣布：4/7~4/17會議全部延期

▲環保署秘書室員工參加埃及團確診新冠肺炎。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／台北報導

環保署4月8日下午原本要進行爭議超過12年的「二林精密機械產業園區」環評大會，但今（6日）下午宣布，4月7日至4月17日環評相關會議因疫情全部延期。

新冠肺炎疫情持續升溫，台灣截至目前累計373確診案例，其中，環保署秘書室員工3月4日到12日參加埃及團，3月22日下午確診新冠肺炎，有4位同仁居家隔離中。當時多位立委和環團要求，環署的環評會議應直接延期2週，中央流行疫情指揮中心表示，可能利用視訊或是其他替代方案。

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▲二林精機環評初審闖關5次成功，環委2月決議通過送大會。（圖／記者許展溢攝）



但當時環保署環署綜合計畫處長劉宗勇說，針對新冠肺炎都有相關因應，業務還是會正常執行。環評部分，因環評會議多，開與不開都會影響到申請者時間等問題，先採取與會人員間隔方式入座，開發單位限制6人以下進場，各單位2人以下。旁聽民眾要先網路報名，以利管制，發言後隨即離席，可到隔壁會議室觀看直播，以此模式進行，後續會檢討看可行與否。

隨著疫情嚴重，環保署今表示，加上清明連假後許多狀況不明，才決議4月7日至4月17日的環評相關會議全部延期，後續召開日期將另行通知。