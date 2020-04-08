中火風波不停！環保署署長：撤銷台中市政府處分是善意

▲ 台中火力發電廠許可證如何處理引發諸多爭議。（圖／台電提供）



記者許展溢／台北報導

台中市政府和環保署為中火操作許可證一事多次槓上。國民黨立委徐志榮表示，環署應取消撤銷台中市府行政處分。環署署長張子敬說，基本原則要合法，撤銷是善意的。

今年2月25日環署撤銷中市府環保局廢止中火操作許可證行政處分。國民黨立委蔣萬安當時質疑作法有疑慮，因環署不是地方機關，也沒有先報請行政院。環署態度強硬回應，是以「空汙法上級機關」身分依法監督中市府。3月13日行政院則宣布台中市管制生煤條例部分失效。

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立法院衛環委員會今（8 日）進行環署「因應氣候邊作為和溫室氣體減量及管理法修法方向」專案報告。徐志榮提到，台中市政府不知道會提出釋憲或行政訴訟？不要到時行政院打輸了，比較沒面子，環署是否站在鄉親身體健康立場，有可能建議行政院取消宣告？

張子敬說，改善空污都一定全力支持，跟中市環保局都還是很好的夥伴關係，此事中市府執行，目的是改善空污，但基本原則要合法，撤銷處分是善意的，是因法的部分有瑕疵，最後還是會有糾紛，所以撤銷不是純粹只是自治條例關係，是使用上認定上有瑕疵，自治條例在法界有不同看法，而中市府也表明釋憲。

徐志榮追問？不管釋憲與否，行政院一定會贏？張子敬強調，就環署處分，是認定上問題，不純粹是法問題，這對台中市是好的。