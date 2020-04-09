2大型柴油車非法改裝釀空汙　環保署出手逮業者最高罰6萬

▲環保署聯合地方政府杜絕車輛非法改裝空氣汙染防制設備。（圖／環保署提供）



記者許展溢／台北報導

環保署今（9日）指出，聯合桃園市環保局，針對民眾檢舉某些大型柴油車業者進行擅自改裝，規避空氣汙染防制設施正常運作，查獲2件非法改裝案件，將依違反空氣汙染防制法第37條第1項，處以新台幣1萬元以上，6萬以下之罰鍰並限期改善複查。

環保署表示，先前接獲相關情資，桃園地區有不肖業者協助柴油車車主改裝空氣汙染防制設備，藉以節省防制藥劑尿素之使用，會同桃園市環保局查獲桃園客運公司有2輛車有改裝行為，該車原設置「選擇性觸媒還原系統(Selective Catalytic Reduction, SCR)」以減少氮氧化物排放，不料，業者卻破壞該系統有效運作，藉由非法改裝規避SCR系統運作，導致車輛於道路行駛時之氮氧化物未經處理控制即排放，影響道路上空氣品質。

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▲稽查員向業者說明稽查結果。（圖／環保署提供）



環保署指出，目前新一代的5至6期柴油車已大量採用SCR做為控制氮氧化物排放之技術，在兼顧能耗與減量效益最大化考量下，搭配尿素產生的化學反應，能有效控制柴油車輛產生之氮氧化物，降低車輛汙染物排放。

環保署呼籲，柴油車排放之氮氧化物為細懸浮微粒與臭氧的前驅物，對空氣品質有不良影響，且影響民眾健康。車輛使用人或所有人應維持其空氣汙染防制設備之有效運作，且不得拆除或改裝，共同維護空氣品質。環保署強調，後續將持續依掌握情資針對改裝者擴大稽查，捍衛公權力杜絕不法改裝行為。