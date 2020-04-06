台中烏日至彰化芬園車程60分鐘變7分鐘　盧秀燕：明年元月通車

▲台中市長盧秀燕和彰化縣長王惠美等人勘察溪尾大橋延伸工程。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市政府與彰化縣政府合資5億3千多萬元興建「國道三號烏日交流道聯絡道延伸至芬園段新闢工程」，市長盧秀燕6日前往工地勘察時表示，台中、彰化生活與經濟密切，這段延伸工程目前施工進度6成以上，完工後，台中烏日到彰化芬園的車程距離，將從原本1小時大幅縮短為7分鐘，預計明年1月通車。





盧秀燕和彰化縣長王惠美上午一起到貓羅溪右岸水防道空地，視察烏日至芬園新闢道路工程施工情形，盧秀燕表示，台中緊鄰彰化，生活與經濟非常密切，為了讓兩地交通往來更加方便，上任後便與王縣長聯繫，積極推動跨縣市合作，國道三號烏日交流道聯絡道延伸至芬園段，也就是溪尾大橋延伸段2018年年底動工後，她跟王縣長都緊盯工程，目前已超前4%。

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這段延伸工程總經費5億3千多萬元，台中市出61%，彰化縣出39%，彰化負責取得用地，台中負責施工，王惠美表示，感謝盧市長帶領市府團隊，讓工程如期如質施行，甚至超前進度，有雙方市府團隊、立委及議員的努力，才能如此圓滿順利。

台中市建設局長陳大田表示，溪尾大橋及延伸段兩期工程是地方期盼已久的指標性工程，第一期橫跨烏溪，自127縣道(太明北路)至烏日區慶光路，2016年11月已先行通車；第二期溪尾大橋延伸段工程2018年底開工，總長約1公里，總經費約5億2968萬元，工程費4億6973萬元，用地費5995萬元。

陳大田補充說，第二期延伸段目前進度達62.5%，完工後將串聯國道一號和國道三號、台1乙線、台74線等道路，建構中彰投30分鐘生活圈。

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