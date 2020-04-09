大師級手機得大獎　Sony Xperia 1獲「紅點」產品設計獎

▲Sony Xperia 1。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

Sony Mobile於2019年所推出的大師級手機Xperia 1在傳出捷報，繼2020年初榮獲IF Design Award「產品設計獎」與「傳達設計獎」，更於近期受Red Dot Award 2020（德國紅點大獎）肯定，評選「產品設計獎」殊榮。

Sony Mobile指出，Xperia 1是旗下首款三鏡頭相機，並內建與Sony著名α (“Alpha”)相機師出同門的BIONZ X for mobile 技術，打造全球智慧手機市場首創的「人眼追蹤對焦」功能（Eye AF）以及10 fps連拍速度搭配AF/AE自動對焦暨自動曝光追蹤功能。

先前Xperia 1就因為搭載21:9 CinemaWide 4K HDR OLED螢幕，極細邊框與無孔螢幕設計，展現出日系俐落外型，搭載獨步全球的影音科技，打造影像、音樂、遊戲等全方位娛樂體驗，因而獲得IF Design Award「產品設計獎」。

另外，Xperia 1內建的Cinema Pro電影級專業錄影功能，也獲得IF Design Award的「傳達設計獎」，挑戰手機影像創作極限，將好萊塢等級專業電影級攝影機融入Xperia旗艦系列，Cinema Pro電影級專業錄影功能，搭配三鏡頭相機、8種風格濾鏡，加上4K HDR、每秒24格、21:9格式的影片拍攝體驗，讓人人都能以手機隨時拍出媲美電影風格的質感大片。