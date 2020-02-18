筆記！Sony Xperia新機、realme X50 Pro 5G 2月24日亮相

▲Sony Mobile線上新品發表會。（圖／業者提供）

記者邱倢芯／台北報導

受到新冠肺炎(COVID-19)疫情影響，今年的世界通訊大會（MWC）宣布停辦，原先將在展會中發佈的新機，紛紛轉向線上發佈會的方式進行；而在稍早Sony Mobile與realme就釋出了新品發表線上直播邀請函，二家手機廠新品都將在2月24日下午亮相；Sony Mobile的線上直播將於當天下午3點30分開始，而realme則是將在24日下午5點進行直播。有興趣觀看的粉絲，不妨將當天下午空下來，一起觀看線上直播。

就目前為止，還不能確定Sony Mobile將在這次的發佈會中推出什麼樣的機款；不過根據先前的傳聞指出，今年有可能會推出Xperia 5 Plus，或是搭載6個主鏡頭的手機Xperia 3。

Xperia 5 Plus將採用Snapdragon 765處理器、搭載6.6吋的OLED螢幕，傳比例為21:9；另外配有平行的三鏡頭及雙喇叭，指紋感應則在手機的側面。而搭載6個主鏡頭的新機Xperia 3，則是可能採用超大感光元件增強相機性能。不過究竟會推出哪一款新機，還是得等到24日下午才能見真章。

▼realme即將發表realme X50 Pro 5G手機。（圖／業者提供）

而在realme方面，官方則是直接明瞭地指出，將會推出5G旗艦新機realme X50 Pro 5G；這款新機不但是旗下首款5G旗艦手機，也是首批搭載Qualcomm Snapdragon 865 5G處理器的機型。

realme線上發表會將在台灣時間24日下午5點於YouTube、Facebook和realme活動頁面進行直播。