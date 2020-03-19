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索粉錢包又要痛了　Xperia 1 II訂價35,000元、再創Sony手機新高

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▲▼Sony Xperia 1 II、Xperia 10 II、Xperia PRO。。（圖／Sony提供）

▲Sony Xperia 1 II日本訂價出爐。（圖／Sony Mobile提供）

記者邱倢芯／台北報導

Sony Xperia 1 II日本官方訂價終於出爐，DOCOMO稍早於官網上架了Xperia 1 II機款，日本訂價為123,552元（約台幣35,000元），並將於4月下旬正式販售；不過如此的訂價對於索粉來說可能有點難以消化，畢竟上一代的Xperia 1售價為30,990元，當時已有許多索粉認為價格過高，而這次更一舉拉升價格到35,000元，應該會有更多索粉不願意接受。

不過如果將Xperia 1 II一一拆分來看，其為Sony推出的首款5G旗艦手機、搭載了4K HDR OLED螢幕，且又加入了高通S865處理器，光是這三個要素，就顯示出Xperia 1 II的訂價必須較以往有所提升。

另外在相機方面，Xperia 1 II結合Sony自家的Alpha技術與蔡司光學專業，具備高達20 fps高速連拍的的自動對焦功能，搭配每秒60次自動對焦暨自動曝光追蹤計算，並提供人眼及動物眼「即時眼部追蹤對焦」EyeAF功能，在低光源環境下能帶來不錯的成像表現。

且還配備Photography Pro功能，擁有與Alpha相機近似的使用介面，更提供手動設定ISO和快門速度等功能；對於擁有Sony Alpha相機產品的使用者來說，搭配使用上可以更加地靈活。

再者，Xperia 1 II貼心地保留了3.5mm耳機孔，對於用習慣有線耳機的索粉來說，也是一大福音。

雖然目前尚未能確認Xperia 1 II的台灣售價，以及何時會在台灣上市，不過索粉若是對於Xperia 1 II的效能表現有興趣，這次荷包內要準備的錢勢必會要比Xperia 1還要多上幾千塊了。

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